Toux de l’enfant : sèche ou grasse, elle doit être respectée

Toux de l’enfant : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Une « toux aiguë » dure de quelques jours à trois semaines.

Une « toux chronique » survient tous les jours et dure plus de quatre semaines.

Une « toux sèche » ne s’accompagne pas de production de glaires et une toux grasse s’accompagne d’une production de glaires ou « expectorations ». Qu'est-ce qu’une toux ?

La toux est une expiration brusque et bruyante, réflexe ou volontaire, assurant l’expulsion brutale de l'air contenu dans les poumons en réponse à une irritation.

C’est une réaction normale des voies respiratoires pour les libérer des sécrétions bronchiques. C'est aussi une réponse réflexe déclenchée par diverses irritations inflammatoires, le plus souvent en lien avec une infection ou une allergie, mais aussi chimiques ou mécaniques. La toux n’est pas dangereuse et rarement douloureuse, le principal ennui est l’insomnie qu’elle entraîne parfois.

La toux est sous le contrôle d’un « centre nerveux de la toux », situé à la jonction du cerveau et de la moelle épinière (dans le « bulbe »). Ce centre est relié à des récepteurs présents dans toutes les zones sensibles des voies aériennes. Si ces récepteurs sont stimulés par une accumulation de sécrétions bronchiques ou un corps étranger qui gênent la respiration, un message est transmis par les « nerfs afférents » (trijumeau, glosso-pharyngien, laryngé supérieur, nerf vague) au centre de la toux et celui-ci réagit en envoyant par l'intermédiaire d’autres « nerfs efférents » (nerfs récurrents laryngés et spinaux), un message aux muscles impliqués dans les mouvements respiratoires et notamment aux muscles de glotte et de la cage thoracique.

Après une inspiration forcée, une petite valve à la base de la gorge, « l’épiglotte » se referme pour faire monter la pression de l’air dans les voies respiratoires, tandis que le muscle diaphragme remonte, les côtes et le sternum descendent et les poumons se contractent. Lorsque la pression devient trop forte, l’épiglotte s’ouvre brutalement. L’air est alors éjecté et produit un son très caractéristique au contact des cordes vocales.

Deux types de mécanismes sont évoqués dans le déclenchement de « l’arc réflexe » de la toux : stimulation directe des récepteurs des voies respiratoires par des sécrétions, une tumeur ou un corps étranger, et augmentation de la sensibilité des récepteurs des voies aériennes à l’origine d’un état « d’hypersensibilité » et d’un abaissement du seuil de la toux (tabac, irritants naturels ou chimiques, variations de température).

Il existe de nombreuses formes de toux qui peuvent être regroupées en deux familles : les « toux sèches » (sans production de glaires) et les « toux grasses » (avec production de glaires ou « expectorations »). Les toux grasses sont des toux utiles car elles dégagent les voies respiratoires et contribuent à la guérison.

Une toux peut être « aiguë » (courte durée, par exemple en cas de rhinopharyngite) ou « chronique » (elle se prolonge plus de 3 semaines, par exemple en cas d’allergie). Mais il faut savoir que tousser pendant trois semaines après une infection est normal même si celle-ci est complètement guérie (20 % des enfants guéris toussent encore au bout de 3 semaines).