Comment gérer un enfant qui lance des objets ?

Un enfant qui lance un objet peut être frustrant pour le parent. Cependant, ce comportement est souvent une manière d’explorer, d’exprimer ses émotions ou de chercher à entrer en interaction. Comprendre les raisons derrière ces gestes est essentiel pour adopter une approche adaptée et bienveillante.

Comprendre les raisons derrière le lancer d’objets

Chez les tout-petits, lancer des objets est souvent une manière d’expérimenter. Vers 1 an, l'enfant découvre que certains objets font du bruit en tombant, d’autres rebondissent ou disparaissent. Ces gestes participent à son développement sensoriel et moteur.

Vers 2 ou 3 ans, le lancer d’objets peut devenir un moyen d’attirer l’attention et engager une interaction. À cet âge, il peut également tester les limites : il lance un jouet pour voir si les règles imposées seront maintenues.

Enfin, chez les enfants de 3 à 5 ans, lancer traduit souvent un besoin de bouger, une envie de jouer ou encore un intérêt pour la gravité.

Réagir avec calme et bienveillance

Quand un enfant lance un objet, la première étape est de rester calme. Expliquez-lui avec des mots simples pourquoi lancer un objet est dangereux ou inapproprié « Je comprends que tu sois fâché, mais lancer des objets peut blesser quelqu’un ou casser quelque chose ».

Proposez ensuite une alternative constructive. Si votre enfant ressent un trop-plein d’énergie, orientez-le vers une activité appropriée « Tu veux lancer des choses ? Essayons de lancer ce ballon dehors. » S'il exprime une émotion comme la colère « tu peux me dire “Je ne suis pas content”, au lieu de jeter tes jouets ».

Encourager les comportements positifs et poser des limites

Lorsque votre enfant respecte les règles ou adopte un comportement constructif, n’oubliez pas de le féliciter pour renforcer les comportements appropriés. Par exemple, s’il choisit de poser un objet au lieu de le lancer, vous pouvez lui dire « Bravo, tu as posé la voiture sur la table, c’est exactement ce qu’il fallait faire ».

Cependant, il est également crucial de fixer des limites claires et cohérentes. Si un objet est lancé de manière répétée malgré vos explications, retirez-le temporairement tout en restant ferme mais bienveillant(e), « Je vais ranger ce jouet pour l’instant, car il semble difficile pour toi de ne pas le lancer. Nous pourrons l’utiliser à nouveau plus tard ».

En savoir plus : "Gérer les comportements difficiles chez les enfants : Pistes et stratégies d'intervention" de Paul Leurquin et Stéphane Vincelette.