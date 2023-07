Premiers jours de l’enfant : un temps de plus en plus sanctuarisé par les pères

Selon une nouvelle enquête de la Drees, les pères démarrent beaucoup plus souvent leur congé de paternité dans la semaine qui suit la naissance.

En 2021, avant la réforme, 72 % des pères ont commencé leur congé de paternité dans la semaine ayant suivi la naissance de leur enfant alors qu’ils étaient seulement 49 % en 2013. "Cette très forte augmentation témoigne de la valorisation croissante du temps d’accueil du nouveau-né. La sanctuarisation des premiers jours s’observe pour la naissance du premier enfant mais aussi de plus en plus pour les naissances suivantes", analysent les experts de la Drees.

Recours au fractionnement du congé paternité

À la date de l’enquête, 65 % des pères bénéficiaires ont déjà pris la totalité des 25 jours de congé de paternité et 25 % déclarent qu’ils n'en prendront pas davantage.

Le recours au fractionnement de ce temps sans travail concernerait 20 % des situations. D’après les entretiens menés par la Drees, cette démarche répond à plusieurs logiques :

- la première consiste à diviser ce temps afin de ne pas s’absenter du travail sur une période jugée trop longue par les pères. Elle caractérise principalement les cadres, qui mettent en avant leurs responsabilités managériales, mais ne leur est pas réservée ;

- la deuxième relève davantage d’ajustements organisationnels, notamment des contraintes familiales souvent liées au mode de garde de l’enfant ;

- plus minoritaire, le fractionnement peut également résulter d’une volonté des pères de passer du temps seul avec leur enfant à la fin du congé maternité.

Des congés supplémentaires

Enfin, environ deux pères sur cinq en emploi salarié au moment de la naissance déclarent en 2021 avoir assorti leur congé de paternité d’autres types de vacances, le plus souvent annuelles. La durée de ces temps de repos complémentaires est très variable : de 1 à 5 jours pour 23 % des pères concernés, 6 à 10 jours pour 26 %, 11 à 15 jours pour 30 % et enfin plus de 15 jours pour 21 %.