Devenir un homme musclé, un nouvel idéal qui ne doit pas être atteint à tout prix

Lors d’une conférence de presse organisée par l’Académie nationale de médecine, le médecin du sport Xavier Bigard a livré son analyse concernant la valorisation croissante des "hommes forts" sur les réseaux sociaux.

Image corporelle

Selon une nouvelle étude, 15 à 20% des garçons âgés entre 11 et 16 ans se trouvent aujourd’hui trop maigres, la moitié d'entre eux souhaitant être plus musclés. "Au fil des années, nous constatons que les adolescents de sexe masculin sont comme les filles de moins en moins satisfaits de leur image corporelle", rapporte à ce propos Xavier Bigard. "A l’origine de cette évolution se trouvent en grande partie les réseaux sociaux, 70% des sondés estimant être influencés par les images véhiculées sur ces supports", poursuit le médecin.



"Afin d’obtenir un corps à leur goût, certains jeunes décident de corriger leurs erreurs nutritionnelles et de se mettre au sport, ce qui ne peut qu’être encouragé d’un point de vue sanitaire", estime le professionnel de santé. "Mais cela peut aussi pousser les adolescents à consommer des compléments alimentaires et à fréquenter à l’excès les salles de musculation, deux tendances fortement critiquables", ajoute le spécialiste.

"Les compléments alimentaires peuvent en effet être catastrophiques pour la santé des jeunes qui en prennent régulièrement", souligne Xavier Bigard, rappelant à cette occasion que le contenu de ces produits mentionné sur les étiquettes ne correspond généralement pas à la réalité.

Culte du corps

"Concernant les salles de musculation, j’invite également les jeunes à les éviter. A mon sens, une pratique sportive doit être ludique, se faire à l’extérieur et favoriser les liens sociaux, soit tout l’inverse que ce permet ce genre d’espaces, par ailleurs beaucoup trop centrés à mon goût sur le culte du corps, encourageant ainsi les comportements déviants", complète le médecin du sport.



"Pour gagner en masse, la bonne orientation serait plutôt à mon sens de faire régulièrement de chez soi des exercices de renforcement musculaire (notamment du haut du corps, que nous ne sollicitons généralement que très peu au quotidien, NDLR), ainsi que de consommer des protéines naturelles", juge-t-il.

Substances dopantes

Aujourd’hui, 45% des jeunes hommes qui souhaitent renforcer leur silhouette vont le faire via l’alimentation et 80% via la pratique d’un nouveau sport. Pour atteindre cet objectif, 18 à 34% consomment aussi régulièrement des poudres de protéine et 6 à 10% ont recours à la caféine ou à la créatine.

Toujours selon la même étude citée plus haut, les chercheurs ont constaté après les avoir testés que 26% des compléments alimentaires achetés dans le commerce aux Pays-Bas étaient contaminés par des substances dopantes.