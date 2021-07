Comment partager les tâches avec votre partenaire ?

Si de plus en plus de couples se partagent les tâches ménagères, ce sont encore en majorité les femmes qui passent plus de temps aux tâches domestiques et aux soins des enfants, en plus de leur activité professionnelle. Pour partager les tâches et la charge mentale de façon équitable, il est préférable de s'entendre clairement sur qui fait quoi et à quel moment.

Commencer par en parler avec son conjoint

Avant même de commencer la répartition, prenez le temps d'en parler ensemble, dans un endroit calme, quand chacun est disposé et disponible à écouter l'autre et partager son point de vue. Pour vous aider à prendre conscience de la répartition dans votre couple, vous pouvez par exemple noter pendant une « semaine test » qui s'occupe de quoi et pendant combien de temps.

N'oubliez pas non plus l'importance de la charge mentale, souvent endossée par les femmes, qui s'ajoute aux tâches ménagères et consiste à planifier la vie de famille, qu'il s'agisse de la liste des courses, d'inscrire les enfants à une activité ou de prendre un rendez-vous. Partager les tâches ménagère et mentales permet de mieux répartir les responsabilités jour après jour.

Comment s'organiser ?

Une fois que vous aurez fait la liste des choses à faire et du temps que cela prend, distribuez les tâches entre vous : lavage du linge, supermarché, vaisselle, préparation des repas, ménage, achat de vêtements, poubelle, gestion des extérieurs, papiers... Vous n'êtes pas obligé de donner une tâche à une personne, au contraire, essayez d’intervertir pour que chacun puisse connaître l'ensemble des tâches à faire et puisse remplacer l’autre si nécessaire.

N'oubliez pas non plus de préciser à quel moment les tâches doivent être faites, par exemple finir la vaisselle avant d'aller se coucher ou sortir les poubelles à tel jour dans la semaine. Pour que cela fonctionne, il est important de savoir lâcher prise et accepter que l'autre puisse faire différemment.

En savoir plus : "Exit la charge mentale !" de Marie-Laure Monneret, éditions First.