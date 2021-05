Croit-on vraiment à notre horoscope ?

Si la plupart des journaux et magazines proposent des horoscopes, tout le monde ne les lit pas. Entre 28 et 41 % des Français, selon les sondages, disent croire en l'explication du caractère d'une personne par l'astrologie. Si les femmes restent majoritaires, de plus en plus d'hommes se mettent aussi à y croire.

Croit-on vraiment à son horoscope ?

Si pour de nombreuses personnes l'astrologie est une science, son influence dans les décisions quotidiennes reste tout de même mineure. Pour la plupart, croire à son horoscope et penser qu'il pourrait éventuellement dire vrai n'aura pas d'influence concrète.

Cependant, selon les besoins et les événements de vie, en particulier le changement d'année, les choix professionnels, les anniversaires ou les moments de crise, l'horoscope peut occuper une place plus importante dans la prise de décision. Par ses propos bienveillants et rassurants, ils motivent et réduisent le sentiment d'incertitude.

L'envie d'y croire nous pousse à sélectionner les informations

Penser que l'on puisse connaître une personne via son signe astrologique rassure et permet de penser que l'on peut prédire la façon dont elle va réagir. De même pour les prédictions des horoscopes, si l'une d'entre elles se réalise, on l'attribue à un succès en oubliant toutes celles qui ne se sont pas réalisées.

Ce biais de confirmation est particulièrement présent quand il s'agit d'astrologie et encourage les personnes qui veulent y croire à aller dans le sens de leurs croyances. De plus, les horoscopes ou les voyants ayant tendance à avoir un discours plutôt général, il sera d'autant plus soumis à l'interprétation et l'adhésion.

En savoir plus : "Pourquoi croire quand on peut savoir" de Patrick Berland, éditions Librinova.