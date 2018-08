L'Éreutophobie, la maladie des gens qui rougissent entre 20 et 30 fois par jour

L'éreutophobie est un trouble anxieux caractérisé par une crainte obsédante de rougir en public. Ce trouble fait partie des phobies sociales. Rougir lorsque l'on se trouve confronté à une situation embarrassante peut en effet devenir une maladie lorsque ce phénomène se produit inlassablement. Sont atteintes d'éreutophobie, les personnes qui rougissent entre vingt et trente fois par jour. Dans ce cas, la plupart des activités deviennent impossibles. Les personnes les plus atteintes restent même cloîtrées dans un environnement sans surprise, à l'abri de toute situation pouvant les exposer ou les mettre dans l'embarras. Les plus touchées ont aussi le torse qui se met à rougir.

Aucune étude sérieuse n'a été menée sur le sujet, mais on estime que 10% des gens rougissent et que 1% de la population souffre de cette maladie. Contrairement aux idées reçues, les spécialistes de l'érotophobie voient autant d’hommes que de femmes. De même, prendre conscience du rougissement ne l’améliore pas. Au contraire. Des phrases du style : "Dis donc, ça te fait rougir !", n’arrangent en rien un phénomène totalement inconscient, donc parfaitement incontrôlable.

Pourquoi rougit-on ?

Rougir est d’abord une réaction normale de notre système nerveux. Une tendance qui est maximale à l’adolescence, notamment à cause du stress de la vie courante, plutôt que des situations embarrassantes. Et la maladie se rencontre dans la tranche 15 – 40 ans. Après 40, c’est assez rare. La conséquence c’est l’afflux massif et incontrôlé de sang vers le visage. Ce qui provoque ce stress est essentiellement, comme vous vous en doutez, une anxiété, un manque de confiance en soi, une importance excessive accordée au regard de l'autre et à l'apparence. C’est ce que les psychiatres appellent avoir une "hyper conscience de soi".

En dehors de la psychothérapie et du yoga (pour apprendre à se détendre et prendre conscience de son corps), méthodes parfaitement naturelles, les médecins ont plutôt la main lourde : antidépresseurs ou encore, bêtabloquants, ces médicaments pour faire baisser la tension que l’on donne aux gens trop émotifs pour passer un examen comme le permis de conduire ou le bac par exemple. Tout cela ne donne malheureusement pas de résultats formidables.

