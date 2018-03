Pesez-vous … Pour la dernière fois avant 4 semaines.

Pesez-vous, ce matin, à jeun.

Notez le résultat avec soin.

Puis abandonnez votre pèse-personne, pendant quatre semaines.

Je sais, c’est frustrant, de ne pas se peser tous les jours mais ce n’est pas négociable ! Il est déterminant que les premiers résultats que vous constaterez soient significatifs. La perte de poids est souvent capricieuse les premières semaines. Rapides les premiers jours, très rapidement stagnante et surtout irrégulière au quotidien. Ce qui explique pourquoi il est inutile de se peser tous les jours.

Mais au bout d’un mois, si vous avez appliqué avec soin les deux premiers principes dont je vous ai déjà parlé hier, « Manger moins, Faire de l’exercice physique », je vous l’assure, le résultat est garanti ! Vous saurez d’ailleurs que vous avez maigri, ne serait-ce qu’en sentant que vos vêtements ne vous serrent beaucoup moins.

Alors à partir de maintenant, la méthode est en marche ! Je vous rappellerez, très souvent, pendant ces 100 jours, que ce n’est pas un combat, mais au contraire la plus jolie décision que vous aillez prise depuis fort longtemps ; Que maigrir n’est pas qu’une simple «question de volonté », comme votre entourage se plait à le rappeler, mais juste une vraie décision de vie, qui va effectivement mettre quelques semaines à s’imposer.

Je sais, j’insiste beaucoup sur la notion de bien-être, mais on est toujours surpris par les conséquences incroyablement positives de cette décision et surtout de ses premiers signes objectifs, d’apaisement et de félicité.

On se pèse à nouveau dans 4 semaines