Il faut absolument mettre un casque aux enfants quand ils font du vélo... Aux parents aussi !

Le vélo tue 400 enfants par an aux Etats-Unis. Une équipe de l’un des grands hôpitaux pédiatriques de Los Angeles a révélé que ces jeunes accidentés étaient majoritairement des garçons, âgés en moyenne de 13 ans. Seuls 11% des enfants hospitalisés portaient un casque.

La recommandation officielle en France dit : "Le port du casque à vélo, n'est pas obligatoire ; juste indispensable." Monsieur tout le monde peut donc toujours rouler tête non protégée Pourtant, selon la sécurité routière, pour plus de 25 millions de personnes faisant de la bicyclette, le vélo coûte chaque année, en France, plus de 250 vies et plus de 6000 blessés.

En cas de chute à vélo, c’est souvent la tête qui trinque…

Si la sécurité n'a cessé de s'améliorer depuis 30 ans, dans le même temps, la gravité des accidents est restée constante. En particulier, la tête est touchée en effet une fois sur trois - une fois sur deux même, si l'on s'intéresse aux enfants de moins de dix ans - et surtout ces blessures à la tête sont à l'origine de trois décès sur quatre. Une autre étude réalisée aux Etats-Unis, pays où est né le casque moderne, montre que son utilisation réduit de 80% la plupart des traumatismes crâniens.

On estime qu’en France, un peu plus d'un cycliste sur dix adopte cette protection. C'est pourquoi nos autorités de santé aimeraient bien que tout le monde s'inspire de l'exemple des professionnels, en mettant l'accent - c'est toujours une motivation supplémentaire - sur les enfants, car deux tiers des accidents surviennent chez les moins de 15 ans.

Bon marché

Un casque pour vélo n’est pas coûteux contrairement à ce qu’une légende tenace laisserait croire : toutes les marques proposent aujourd'hui des casques efficaces, bon marché de 10 à 50€ et avec un look d'enfer. Les constructeurs proposent aujourd'hui des produit extrêmement solides bien que très légers - en moyenne 290 grammes - grâce à une coque en polystyrène qui protège le crâne dans son ensemble. Des conduits de ventilation sont censés rafraîchir la tête.

Enfin à vélo, a propos de look, il faut être vu, à défaut de se faire respecter. Certes les tenues multicolores bardée de pub ne sont pas spécialement tendance mais elles ont un intérêt : réveiller l’attention des conducteurs.

On parle toujours du casque mais il faut aussi un bon vélo en particulier qui freine et avec des pneus bien gonflés. Et de bonnes routes… Ce sont des facteurs décisifs. Plus les routes sont adaptées, plus les cyclistes sont nombreux et il se produit moins d’accidents. L’exemple du Danemark est à ce titre exemplaire.