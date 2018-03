Le pamplemousse, une odeur de jeunesse…un parfum pour rajeunir.

Ainsi des psychiatres de Boston ont demandé à 37 personnes de 25 ans en moyenne, portant un masque sur le nez, imbibé ou non de parfum, de deviner l’age de gens inconnus, à partir du seul examen de leurs photos … Et surprise, alors que l’absence d’odeurs ou celle du raisin ou du concombre n’altère absolument pas la perception, le simple fait de respirer du pamplemousse rose rajeunit toutes les personnes photographiées de 3 ans en moyenne. Ce n’est que la vérification scientifique d’une notion que les parfumeurs connaissent depuis longtemps le pamplemousse étant depuis quelques années à la base de certains parfums.

La perception de l’âge fait intervenir plusieurs facteurs sensoriels. Bien évidemment la vue : les rides mais aussi l’embonpoint progressif ou une attitude de moins en moins tonique et l’on comprend que l’âge est là. On sait que l’audition joue aussi un rôle à cause du langage, les vieux parlent différemment. Mais personne ne s’était encore intéressé à l’olfaction sauf pour affirmer que la vieillesse ne sent pas très bon. Pour rester jeune, la panoplie comprenait la chirurgie esthétique, les injections de Botox contre les rides, la coloration des cheveux, le rajeunissement des vêtements du langage et des loisirs.

Le pamplemousse

On pourra désormais jouer sur le parfum pour rajeunir. Mais pourquoi le pamplemousse plutôt que le citron? Les responsables de l’étude pensent que cela est dû à l’effet nostalgique de ce fruit, un sentiment positif de bonheur lié aux odeurs de l’enfance. En fait, le bon parfum pour paraître jeune est probablement celui qui rappellera les plaisirs de l’enfance de celui où celle que l’on veut séduire… Mais alors attention aux mauvaises surprises !