C’est le Guardian, journal anglais, relayé par le site Slate, qui le raconte : des écoles allemandes font porter des vestes remplies de sable, lourdes de 1,2 à 6 kg, dans l’espoir de calmer leurs élèves hyperactifs ! Pour « changer le comportement des enfants qui les portent et les rendre plus calmes ». Et pourquoi pas des menottes et des baillons ! Heureusement, les psychiatres et les médecins ont violemment réagi devant cette méthode barbare qui aurait cours dans quand même près de 200 écoles en Allemagne.

Pourquoidocteur propose dans ce nouveau numéro de C notre Santé (CNS) une émission sur l'enfant à haut potentiel, plus connu sous le nom d'enfant précoce. On estime à 3 % le taux de garçons et filles à haut potentiel en France, soit 1 à 2 élèves par classe. Un tiers d'entre eux sont en échec scolaire. Ces enfants sont pour la plupart incompris, hypersensibles et souvent en décalage avec leurs camarades. Être ou avoir un enfant à haut potentiel n'est pas simple. Quelles sont les clés pour mieux comprendre ces jeunes ? Quand et comment identifier leur précocité ? Sur quels professionnels de santé et associations les familles peuvent-elles compter ? CNS répond à toutes ces questions avec les invités du Dr Lemoine :

Dr Olivier Revol, neuro-pédopsychiatre, chef du Centre des troubles des apprentissages à l'hôpital neurologique de Lyon, Roberta Poulin, présidente de l'ASEP (Association Suisse pour les Enfants Précoces)