L’intimité du microcosme qui habite notre intestin c’est cent mille milliards de « bons » microbes, d’un poids total de 2 kilos, sans qui la digestion des fibres mais surtout, l’éducation du système immunitaire, notre système de défense contre les agressions extérieures - donc la vie - n’est pas possible. Ces bactéries sont aussi de gentils soldats qui se battent quotidiennement contre les microbes agressifs apportés par notre alimentation et responsable de la plupart des infections de l’homme.

On a établi le génome, la carte d’identité intime, de ces indispensables microbes. La même chose que la carte du génome humain qui a été le chantier scientifique majeure de la fin du XXème siècle!

Plus complexe que l’homme lui-même

Alors qu’on avait découvert que 23000 gènes constituaient le patrimoine humain, cette étude dénombre déjà plus de trois millions de gènes ! Plus de 150 fois la taille du génome humain, ce qui confère à l’intestin une certaine forme d’intelligence, qu’on lui niait.

Les chercheurs n’étaient cependant pas au bout de leurs surprises. Il apparaît en effet possible de trier toutes l’humanité en seulement 3 groupes « génétiques » caractérisés chacun par un réseau d’espèces bactériennes.

On ne nait pas en appartenant à un de ces trois groupes, on le rejoint dans les premières année de la vie, en fonction de ce que l’on mange. La diversité culturelle alimentaire aurait pu aboutir à des dizaines de profils : il n’en est rien et la découverte est de taille ! Sans que l’on en ait la preuve formelle, il est probable que la modification de ces trois profils soit à l’origine de plusieurs grandes maladies, et il est raisonnable d’imaginer une piste thérapeutique efficace et surtout bon marché : par la diététique

On creuse sa tombe avec ses dents

Le langage populaire dit qu’on creuse sa tombe avec ses dents

La recherche sur l’intestin lui donne encore raison : lorsque que le dialogue entre nos bactéries et l’organisme est perturbé, l’immunité et les défenses naturelles sont les premières victimes, expliquant ainsi que les symptômes ne sont pas que digestifs et le retentissement souvent à distance de l’intestin.

.