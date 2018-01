La marche est une activité très douce pour les articulations, à la différence de la course à pied. Lorsque l’on court, en fonction de l’intensité de cette course, les membres inférieurs supportent une contrainte et des chocs représentant de 2 à 4 fois le poids du corps. À titre de comparaison, la marche à pied n’oppose une contrainte que de 1,5 fois le poids du corps.

Il faut marcher le plus rapidement possible, sans provoquer ni douleur ni essoufflement et augmenter chaque jour, si possible, la durée et surtout, la distance.

Pendant la marche, même rapide, la conversation doit toujours rester possible, ce qui est la meilleure méthode pour contrôler l’essoufflement

Tous les moyens sont bons pour marcher : objectifs de promenade, en extérieur, ou sur tapis en salle de sport…

L’idéal : la marche nordique, avec des bâtons. Il faut aller au-delà de la notion de ridicule qui empêche certains de se priver du plaisir de marcher vite, beaucoup plus vite que d’habitude, tout en faisant travailler les bras, ce qui rend le principal reproche de la pratique de la marche caduque.

Faire travailler les bras devrait d’ailleurs être un des objectifs principaux après la cinquantaine, en particulier chez les femmes.

Alors vive la marche… Nordique !