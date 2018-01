Faut-il boire en mangeant ou se l’interdire ? C’est une polémique qui divise les médecins et qui n’a pas beaucoup d’importance. Les détracteurs disent qu’il n’y a aucune preuve scientifique que boire (de l’eau bien évidemment) fait grossir… Et ils ont raison ! Cependant, les ennemis de la boisson ont un sérieux argument mécanique à faire valoir. Un argument simple : lorsque l’on mange beaucoup, avant que notre cerveau ne s’en rende compte, l’accumulation d’aliments dans notre œsophage et notre estomac est vite ressentie comme un trop plein… Un verre d’eau et la voie est libre pour continuer à s’empiffrer. Alors un peu de bon sens nous fait comprendre que boire n’aura de sens que si la sensation de remplissage est trop désagréable.

Une solution : deux verres d’eau avant de commencer le repas et après on ne boit plus, sauf urgence.

Une petite astuce facile à mettre en place car il faut éviter de boire en mangeant.