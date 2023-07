Cirrhose hépatique : une grave maladie aux débuts silencieux

La cirrhose hépatique : COMPRENDRE

Des mots pour les maux L'hypertension portale est une augmentation de la pression dans la veine porte, la veine qui amène le sang des intestins au foie. L'épaississement local du tissu du foie en cas de cirrhose empêche le sang de circuler normalement et entraine alors cette hypertension dans la veine porte. Les complications les plus graves de celle-ci sont les varices œsophagiennes ou gastriques. Il s'agit de dilatations de veines dans la paroi de l'œsophage ou de l'estomac, dont la rupture provoque de graves hémorragies digestives.

L'insuffisance hépato-cellulaire correspond au dysfonctionnement des cellules du foie. La cirrhose fait partie des maladies pouvant provoquer cette insuffisance. En cas d'évolution, une encéphalopathie hépatique peut survenir, il s'agit de troubles neurologiques pouvant aboutir à un coma.

Le syndrome métabolique parfois appelé syndrome X est défini par un tour de taille augmenté associé à deux autres critères parmi les suivants : hypertension artérielle, taux de sucre ou de triglycérides (graisses) élevés, taux d'HDL cholestérol (« bon cholestérol ») bas.

Qu'est que la cirrhose hépatique ?

La cirrhose hépatique est une maladie chronique et sévère du foie. Il s'agit d'une modification progressive de l'architecture de cet organe avec une destruction de ces cellules. Un remaniement s'effectue ensuite sous forme de tissus fibreux, la fibrose, qui altère la fonction du foie.

Au début de la maladie il n'existe quasiment aucun symptôme mais les années passant, de redoutables complications apparaissent.

Quels sont les signes de la cirrhose hépatique ?

La cirrhose est une maladie qui, pendant longtemps, évolue à bas bruit. Au début, donc, il n'y a ni symptômes physiques ni douleur. On parle alors de cirrhose compensée : la maladie est présente et évolue mais est silencieuse.

Certains signes qui évoquent un dysfonctionnement du foie peuvent cependant alerter le médecin : fatigue importante, foie augmenté de volume, modification de l'haleine (foetor hépatique), taches rouges sur la peau (angiomes stellaires).

La découverte est donc souvent tardive lorsqu'une complication se déclare : on parle alors de cirrhose décompensée. Il peut s'agir d'une hémorragie digestive avec du sang dans les selles ou dans des vomissements, un gonflement des jambes (œdème) ou du ventre (ascite), des troubles neurologiques tel que des tremblements ou une coloration jaune de la peau et des conjonctives (ictère). L'apparition de ces signes doit donc amener à consulter son médecin.

Quelles sont les causes de la cirrhose hépatique ?

La cirrhose hépatique est la conséquence d'une agression chronique du foie. Celle-ci peut être due à différents facteurs.

Dans trois quarts des cas, c'est la consommation régulière d'alcool qui est responsable de la cirrhose.

Les autres causes fréquentes sont les hépatites virales C et B et le syndrome métabolique.

Enfin dans des cas plus rares, la maladie peut avoir comme cause la prise de médicaments, des pathologies des voies biliaires ou l'hémochromatose une maladie génétique entraînant une absorption anormale du fer par les intestins.

Quelles sont les complications de la cirrhose hépatique ?

La gravité de la cirrhose hépatique est liée à l'apparition des complications de la maladie. Une hémorragie digestive, saignement du tube digestif, peut survenir lors de la rupture de varices situées au niveau de l'œsophage. De l'ascite, une accumulation de liquide au niveau de l'abdomen peut aussi se développer, en dehors de la gêne fonctionnelle occasionnée, le risque est l'infection de ce liquide qui constitue également une urgence médicale.

D'autres infections, du rein ou des poumons par exemple sont susceptibles de survenir au cours de la maladie en raison de défenses immunitaires abaissées.

La cirrhose hépatique peut également provoquer une encéphalopathie hépatique, c'est à dire des troubles neurologiques comme des tremblements, une confusion voire des troubles de la conscience.

A un stade évolué de la maladie, le rein peut aussi être atteint et se mettre à dysfonctionner : on parle alors de « syndrome hépato-rénal ».

La complication la plus redoutée est le carcinome hépato cellulaire, un cancer du foie qui peut se développer après une quinzaine d'années d'évolution de la cirrhose. L'ensemble de ces complications sont des urgences médicales pour lesquelles il est impératif de consulter. Lorsque la cirrhose est diagnostiquée, un suivi régulier permet de dépister les risques de complications et de diminuer leur risque d'apparition.