NASH : un IMC inférieur à 25 protège-t-il de la maladie du foie gras ?

L'ESSENTIEL L'obésité et le surpoids sont des facteurs de risque de la maladie du foie gras. Toutefois se fier uniquement sur l'IMC n'est pas assez pour évaluer ce risque.

Le tour de taille est un meilleur indicateur.

La diététicienne appelle à la prudence si le tour de taille est supérieur à 94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes.

L’obésité - c’est-à-dire un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 - ainsi que le surpoids - IMC supérieur à 25 - accroît considérablement le risque de souffrir d’une stéatose hépatique non alcoolique. On estime que près de 80 % des personnes obèses ont un foie gras.

Toutefois, avoir un IMC de 24 ou moins ne protège pas de la pathologie, met en garde Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste et auteure du livre "Le régime NASH contre la maladie du foie gras" (Thierry Souccar Éditions).

Maladie du foie gras : les personnes minces peuvent aussi avoir le foie gras

En effet, la maladie du foie gras ne touche pas uniquement les personnes ayant des kilos en trop. Selon les estimations, 5 à 10 % des individus avec un poids normal (IMC compris entre 18,5 et 25) souffrent d’une stéatose hépatique non alcoolique (ou NAFLD pour Non Alcoholic Fatty Liver Disease). Le point commun de ces patients minces ? S’ils ont une "corpulence normale", ils ont une quantité importante de graisse viscérale, tissu adipeux stocké autour des organes internes de l'abdomen. Ce phénomène est particulièrement observé chez les jeunes femmes.

"Dans une étude espagnole, près de 30 % des personnes considérées comme minces sur la base de leur IMC avaient un pourcentage de graisses corporelles identique à celui de personnes obèses", note Angélique Houlbert dans son ouvrage.

NAFLD : le tour de taille est un meilleur indicateur

"L’IMC n’est pas un indicateur de bonne santé du foie. Le tour de taille est plus révélateur, surtout s’il augmente. Cela peut être le signe que le foie commence à être submergé par les graisses", précise l’experte lors d’une interview accordée à Pourquoi Docteur. Ainsi pour la spécialiste, avoir un tour de taille au-delà de 94 cm pour un homme et 80 cm pour une femme doit alerter.

"Par exemple chez les femmes, les graisses situées au niveau des cuisses ou de la culotte de cheval peuvent paraître disgracieuses, mais elles ne sont pas véritablement problématiques pour la santé. En revanche, quand il est question de graisse intra-abdominale, soit autour de la taille, ça le devient", ajoute Angélique Houlbert.

En effet, lorsque la graisse abdominale s’accumule - parfois sans qu’on le réalise - le tissu adipeux devient dysfonctionnel. Infiltré par des globules blancs, il produit des substances appelées adipokines qui favorisent la résistance à l’insuline. Les tissus répondent alors de moins en moins à cette hormone. C’est le début d’un véritable cercle vicieux qui aboutit à un foie gras, s’il n’est pas interrompu par des modifications du mode de vie (alimentation ou activité physique).

"Comme les cellules musculaires n’acceptent plus le glucose, on ne parvient plus à synthétiser correctement le glycogène (forme proche du glucose qui sert de carburant de réserve, NDLR) ; après un repas riche en glucides, ce glucose, délaissé par les cellules des muscles, est donc dirigé vers le foie, où il est transformé en graisses."