NASH : “Ça a été un choc pour moi, je pensais que cette maladie était liée à l’alcool”

L'ESSENTIEL Kevin a 37 ans lorsqu'il apprend être atteint d’une NASH, soit une stéatohépatite non alcoolique. Cette maladie est favorisée par un mode de vie sédentaire et une alimentation trop riche.

La première ligne de traitement consiste à perdre du poids, en rééquilibrant son alimentation et en pratiquant une activité physique, ce qu’a fait Kevin.

Il a ainsi réussi à perdre 25 kg en 4 mois, réduisant fortement sa fibrose et sa stéatose, et du même fait, ses risques de développer une cirrhose.

“Lors d’une campagne de dépistage en octobre 2023, SOS Hépatite Bourgogne m’a diagnostiqué une stéatose à 390 dB/m [décibels/mètre, NDLR] et une fibrose à 10,9kPa [kiloPascal, NDLR]. Cette découverte a été un choc pour moi”, nous dévoile Kevin, âgé de 37 ans. Ces valeurs ont été mesurées à l’aide d’un Fibroscan, un outil de diagnostic non-invasif qui permet de quantifier la stéatose d’un patient (c’est-à-dire mesurer la surcharge en graisses du foie), et d’un même coup, l’élastométrie, permettant ainsi de diagnostiquer une fibrose ou non. Lorsque le foie atteint une valeur d’élasticité supérieure à 10 kPa, il y a très probablement la présence d’une fibrose “sévère”. Au-delà de 14 kPa, il y a un fort risque de cirrhose. À ce stade, il est alors quasiment impossible de guérir. “Ça a été un pur coup de chance, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie… Juste de la cirrhose, mais je pensais que c'était lié à l'alcool”, ajoute-t-il.

“Face à la menace de la cirrhose, j'ai pris la décision de reprendre ma santé en main”

Au moment du diagnostic, le trentenaire était en pleine période de dépression, qui avait commencé quatre ans plus tôt. “Mon poids a augmenté de 80 kg à 120 kg. Mon mode de vie était caractérisé par une alimentation peu équilibrée, riche en sucre, en gourmandises, en sodas, avec un manque d'activité physique”, avoue-t-il avant d’ajouter : “Mais face à la menace de la cirrhose, j'ai pris la décision de reprendre ma santé en main.”

Du jour au lendemain, et grâce aux soutiens de SOS Hépatites, de son médecin traitant et de sa meilleure amie, le Bourguignon tire un trait sur la malbouffe et les grignotages intempestifs. “J’ai aussi introduit le vélo d'appartement et la marche rapide dans ma routine quotidienne.” Sa motivation paie puisqu’il réussit à perdre 21 kg en deux mois, passant sous la barre symbolique des 100 kg. “À ce moment-là j’ai décidé d’investir dans une balance intelligente et une montre connectée pour rester motivé.”

“Le médecin m’a félicité d’avoir perdu 25 kg en quatre mois !”

Kevin repasse alors un Fibroscan mi-décembre. “L’examen a donné des résultats surprenants : 280 dB/m pour la stéatose et 6,9 kPa pour le score de fibrose !”. Fin janvier, il se rend au CHU de Dijon pour faire un point avec un gastro-entérologue et une nutritionniste. “Le médecin m’a félicité d’avoir perdu 25 kg en quatre mois ! L'échographie abdominale a révélé une légère stéatose, apaisant toutefois mes inquiétudes face à d'autres complications.”

“Actuellement, mes repas comprennent du poisson, des légumes, du riz, des pâtes, de la semoule, mais la nutritionniste m’a dit que je pouvais ajouter un peu de viande rouge.”

Côté sport, Kévin arrive aujourd’hui à faire 30 minutes de vélo d’appartement et une heure de marche rapide quotidiennement. “Je suis fier des progrès accomplis malgré les difficultés. Mon objectif est de guérir de cette maladie et de partager mon expérience pour aider d'autres personnes.”