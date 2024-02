Maladie du foie gras : les 5 grands facteurs de risque expliqués par une gastro-entérologue

L'ESSENTIEL La maladie du foie gras se caractérise par l'accumulation de graisses dans les cellules hépatiques chez les personnes buvant peu ou pas d'alcool.

Les médecins estiment que 1 Français sur 5 serait aujourd'hui touché par la maladie. Un nombre qui pourrait "plus que doubler d’ici à 2030", selon les estimations.

Plusieurs facteurs de risque de la maladie sont bien établis : l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le cholestérol et une "alimentation riche en sucres / en graisses avec peu, voire aucune activité physique".

Au moins un Français sur cinq serait atteint de stéatose hépatique non alcoolique, la maladie du foie gras qui se caractérise par l'accumulation de graisses dans les cellules hépatiques chez les personnes buvant peu ou pas d'alcool. “Des projections estiment que ce nombre va plus que doubler d’ici à 2030, et que les complications de cirrhose ainsi que les carcinomes hépatocellulaires [cancers primitifs du foie, NDLR] liés à la stéatose hépatique non alcoolique vont tripler à cet horizon”, précise la Société nationale française de gastro-entérologie dans un communiqué. Quels sont les facteurs de risque ? Sont-ils évitables ? L’hépato-gastro-entérologue, Dr Pauline Guillouche, nous dit tout.

Obésité : “près de 80 % des sujets ont un foie gras”

“Il existe plusieurs facteurs de risque bien établis”, précise d’emblée la médecin qui commence avec l'obésité. “En France, environ 15 % de la population est obèse, défini par un indice de masse corporelle ou IMC supérieur à 30. Parmi cette population dite en obésité, on estime que près de 80 % des sujets ont un foie gras.” La spécialiste précise que les individus en surpoids, définis par un IMC compris entre 25 et 29,9, sont également à risque de développer une NASH.

L’obésité abdominale peut également être un facteur de risque chez des personnes avec un IMC compris entre 18,5 et 24,9. “Certains patients ayant une NASH ont un poids dit ‘normal’, mais un tour de taille élevé, favorisant les complications cardio-vasculaires. On parle d’obésité abdominale au-delà de 94 cm de tour de taille pour un homme et 80 cm pour une femme.”

Le diabète de type 2 favorise la stéatose hépatique non alcoolique

“Le diabète de type 2, également appelé ‘diabète sucré’, est aussi fortement associé à la NASH, poursuit l’hépato-gastro-entérologue. Deux tiers à trois quarts des patients diabétiques ont un foie gras. Et quand on sait que le diabète représente 3 millions de patients en France dont la quasi-totalité ont un diabète de type 2, imaginez le nombre de personnes que cela concerne !”

L’hypertension artérielle et l’excès de cholestérol sont également deux autres grands facteurs de risque de la maladie du foie gras.

Le mode de vie a un impact considérable sur le développement d’une NASH

“La façon dont on mange et dont on vit est importante, insiste la Dr Guillouche. Un régime alimentaire riche en sucres / en graisses, avec peu, voire aucune activité physique, est associé au développement d’une NASH. Certains sucres alimentaires, comme le fructose, présents en grande quantité dans les Sodas semblent toxiques pour le foie.”

La médecin précise également que “plus on cumule les facteurs de risque, plus le risque de développer une stéatose hépatique est grand et plus les complications apparaissent”.

Enfin, d’autres facteurs peuvent influencer la NASH, comme notre microbiote intestinal, l’origine géographique ou ethnique, ou encore les facteurs génétiques.