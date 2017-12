Pourquoi Docteur vous offre un document très complet réalisé pour la formation des médecins, mais qui passe en revue de façon très détaillée le premier motif de souffrance des Français. L’arthrose a longtemps été considérée comme une fatalité liée au vieillissement, alors qu’elle est le plus souvent une maladie articulaire à part entière et responsable de douleurs spécifiques. Il existe des causes et des facteurs de risque bien identifiés qui conduisent à la maladie arthrosique et à la destruction du cartilage... et contre lesquelles il est possible de lutter pour ralentir ou éviter l'aggravation.

ANIMÉ PAR : Dr Jean-François Lemoine.