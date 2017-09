Santé : ce que les Français cherchent sur le web

Quelles sont les préoccupations des Français en matière de santé ? Pour le savoir, une pharmacie en ligne, Newpharma, a analysé les recherches faites sur internet portant sur les 12 000 médicaments et remèdes recensés par l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).

Dans ce top 100, note Les Echos, arrivent en tête l’Amoxicilline (84 480 recherches par mois), un antibiotique utilisé pour combattre des infections bactériennes, un antalgique, le Tramadol (84 020), et le Lévothyrox (67 460). La polémique liée à ce dernier médicament explique sans doute l’importance des recherches sur le net.



Mais ces résultats témoignent aussi d’un « niveau d'anxiété important en France », souligne Mike Vandenhooft, PDG de Newpharma.

En effet, les Français semblent souffrir principalement de la tête et de l’appareil digestif. Stress, sommeil, dépression, brûlures d’estomac, diarrhée concentrent la majeure partie des recherches.

« Les médicaments liés à la famille des psychotropes (anxiolytiques, somnifères) occupent la première place du podium des types de traitement consultés avec plus d'un quart des recherches à eux seuls », souligne le quotidien.

De leur côté, les antibiotiques qui calment les douleurs de ventre représentent 16 % des consultations sur ie web. Enfin, ce Top 100 confirme que la douleur n’est plus une fatalité. Les antalgiques, comme l’Ibuprofène, grimpent à la 4e place du classement.