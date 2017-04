Santé au travail : l'Assurance maladie soigne les coiffeurs

Une hécatombe ! Lorsque le travail asservit ou s’effectue dans de mauvaises conditions, il altère notre santé et fauche des vies. Tous les ans, 300 millions de personnes dans le monde sont victimes de blessures sur leur lieU de travail et 2,3 millions en meurent.

« Mais ces estimations ne rendent pas parfaitement compte de l’ampleur du problème, ni de l’incidence réelle des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les travailleurs et leurs familles et sur l’activité économique », souligne ce vendredi l’Organisation internationale du travail (OIT) à l’occasion de la Journée mondiale de la santé au travail.

L’OIT appelle donc les pays à améliorer le référencement des ces accidents ou maladies pour mieux les combattre.



En France, l’Assurance maladie (Cnam) s’est attelée à la question pour aider certaines professions à réduire les effets parfois délétères d’une activité professionnelle. Et les coiffeurs sont en première ligne, note France Bleu. Depuis quatre ans, rappelle la station, la Cnam a mis « 10 millions d’euros sur la table pour aider les salons de coiffure à s’équiper en matériel ergonomique.

Avec des bacs à shampoing à hauteur réglable, par exemple, les coiffeurs ne malmènent plus leur dos. De même, les sèche-cheveux sont plus légers, ce qui réduit la tension permanente exercée sur les muscles des bras. Grâce à ce programme Préciseo, le coiffeurs peuvent obtenir une aide de 5 000 euros, renouvelable deux fois.

Selon une évaluation rapportée par France Bleu, en quatre ans, 20 % des troubles musculo-squelettiques ont disparu, dans les salons équipés.





Petit bémol, cette aide « n'est plus accordée pour l'année en cours, la totalité du budget alloué ayant été consommée », signale l’Assurance maladie sur son site.