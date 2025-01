Mort de Catherine Laborde : qu’est-ce que la maladie à corps de Lewy ?

L'ESSENTIEL Catherine Laborde, emblématique présentatrice de la météo sur TF1, est décédée à 73 ans, emportée par la maladie à corps de Lewy, qui associe des symptômes similaires à ceux de Parkinson et d'Alzheimer.

La maladie à corps de Lewy, encore méconnue, "touche au moins 200.000 personnes en France, au minimum 150.000 personnes et au maximum 300.000", selon un expert. C’est la deuxième pathologie neurocognitive la plus répandue après la maladie d’Alzheimer.

Le diagnostic est posé dès lors que le patient souffre de troubles cognitifs et d’un ou deux autres symptômes parmi les quatre suivants : des hallucinations visuelles, des troubles du comportement en sommeil paradoxal, des fluctuations cognitives et de vigilance, ou encore un syndrome parkinsonien.

Elle avait gagné une place dans le cœur des Français en incarnant la pluie et le beau temps à la télévision pendant près de 30 ans. L’ancienne présentatrice emblématique de la météo sur TF1, Catherine Laborde, s’est éteinte ce mardi 28 janvier à l’âge de 73 ans. "Tu es partie sereinement dans ta maison de l’île d’Yeu que tu aimais tant... Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre sœurs", a confié Françoise Laborde, sa sœur, dans un message transmis à l’AFP et publié sur X. "Tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité. Tu es partie ma chérie tout doucement, silencieusement, apaisée. Nous t’aimons tant."

Et aussi ton mari Thomas pour tes derniers jours. Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière: 1/3 — Francoise Laborde (@frlaborde) January 28, 2025

Une maladie neurodégénérative entre Parkinson et Alzheimer

Depuis 2014, Catherine Laborde luttait contre une pathologie neurodégénérative rare et invalidante : la maladie à corps de Lewy, qui associe des symptômes similaires à ceux de Parkinson et d'Alzheimer. La présentatrice avait révélé sa pathologie au grand public en 2018, alors qu’elle était invitée sur le plateau de "C à vous" sur France 5 pour la publication de son livre Trembler. Elle avait alors confié : "Je me suis interdit de mélanger ma profession de présentatrice et la malade que j'étais".

Ses adieux à l’écran, en 2017, avait marqué des millions de téléspectateurs : "Je vous emporte avec moi. Vous m’oublierez ? Moi non. Je vous aime", avait-elle déclaré, émue, à un public qui ne connaissait pas encore son combat. En 2020, Catherine Laborde et son mari, Thomas Stern, ont co-écrit Amour Malade, un récit poignant sur leur quotidien face à la maladie. Philosophe et publicitaire, Thomas Stern est également engagé dans l’Association des Aidants et Malades à Corps de Lewy (A2MCL), dont Catherine Laborde était marraine.

La deuxième pathologie neurocognitive la plus répandue

On estime que la maladie à corps de Lewy, dont la journée mondiale de sensibilisation tombe d'ailleurs ce mardi 28 janvier, "touche au moins 200.000 personnes en France, au minimum 150.000 personnes et au maximum 300.000", selon le Professeur Frédéric Blanc. Bien que méconnue, elle est pourtant aujourd’hui la deuxième pathologie neurocognitive la plus répandue après la maladie d’Alzheimer. Le diagnostic est posé dès lors que le patient souffre de troubles cognitifs d’une part, et d’autre part d’un ou deux autres symptômes parmi les quatre suivants : des hallucinations visuelles, des troubles du comportement en sommeil paradoxal, des fluctuations cognitives et de vigilance, ou encore un syndrome parkinsonien (ralentissement physique, rigidité et souvent des chutes). Les causes de la pathologie, elles, restent pour l'heure inconnues.