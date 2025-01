Violence à la télé : quelles conséquences sur les enfants ?

L'ESSENTIEL Une étude met en évidence que l'exposition à un contenu violent pendant la petite enfance augmente le risque d'être agressif à l'adolescence.

Mais, cette association n'est observée que chez les garçons.

Pour les chercheurs, il faut sensibiliser aux risques à long terme d'une exposition à des images violentes pendant l'enfance.

Il faut faire attention aux images que voient les enfants à la télévision ou sur Internet. Une étude de l’université de Montréal met en lumière les risques à long terme liés à une exposition précoce à des contenus violents durant l'enfance, surtout chez les garçons. Ils sont plus susceptibles de manifester des comportements antisociaux et agressifs à l’adolescence, s’ils ont regardé beaucoup de vidéos violentes vers 4 ans.

Les résultats ont été détaillés dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, le 20 janvier 2025.

Écran : près de 2.000 enfants suivis pendant 11 ans

Afin de déterminer l’effet des films violents sur les enfants, l’équipe canadienne a réuni 963 filles et 982 garçons nés entre le printemps 1997 et le printemps 1998. Ces jeunes participants ont été suivis durant 11 ans.

Alors qu’ils avaient entre 3,5 ans et 4,5 ans, leurs parents ont indiqué aux scientifiques à quelle fréquence ils avaient été exposés à des contenus télévisés violents. Cela pouvait être des images "d’agression physique, verbale ou relationnelle et des situations où le protagoniste tente intentionnellement de blesser d'autres personnes ou de leur causer du tort". Lorsque les volontaires ont atteint l’âge de 15 ans, ils ont répondu eux-mêmes à des questionnaires relatifs à leurs comportements.

L’analyse des données recueillies a confirmé que le visionnage des contenus télévisuels violents pendant la petite enfance est bien associé à une hausse des comportements antisociaux à l’âge de 15 ans. Toutefois, ce lien est uniquement observé chez les garçons. Parmi les gestes agressifs rapportés, on peut citer : frapper ou se battre avec une autre personne dans l’intention de la voler ou d’en tirer avantage.

"Le recours à des menaces et des insultes, la participation à des bagarres entre bandes d’adolescents et l'utilisation d'armes font également partie des comportements antisociaux agressifs répertoriés en lien avec l'exposition infantile à du contenu télévisuel violent", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Vidéos violentes : il faut sensibiliser aux conséquences à long terme

Les filles de l’étude n’ont pas montré de hausses de comportements agressifs à l’adolescence. Les chercheurs avancent que cela pourrait être lié au fait que les garçons sont généralement plus exposés à ce type de contenus.

Pour l'équipe, ces travaux confirment que les contenus vus dans la petite enfance peuvent avoir des conséquences durables et qu'il faut être vigilant sur les vidéos regardées par les petits. D’autant plus, que "les enfants sont attirés par des contenus violents rythmés et stimulants, qui mettent souvent en scène des personnages séduisants tels que des super-héros qui posent des gestes agressifs et qui sont récompensés pour ceux-ci, ce qui augmente la probabilité d'exposition à la violence".

Linda Pagani, professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et auteure principale de l'étude, estime ainsi qu’il y a "un besoin urgent de campagnes de prévention en santé publique en vue de sensibiliser les parents et les communautés aux risques à long terme de cette exposition et de leur permettre de faire des choix éclairés quant aux contenus numériques violents auxquels leurs enfants sont également soumis".