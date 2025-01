Mentalo : l’application pour évaluer et améliorer la santé mentale des ados

L'ESSENTIEL L'application Mentalo vise à comprendre et améliorer la santé mentale des 11-24 ans, touchés par une hausse des troubles anxieux et dépressifs.

Co-créée avec des jeunes, elle propose des questionnaires anonymes et adaptés à leurs besoins, intégrant des thématiques comme l'usage des écrans et le sommeil.

Depuis son lancement en mai dernier, les résultats montrent qu'un tiers des participants présente des risques modérés ou sévères de mal-être, souvent exacerbés par l'isolement.

Face à une hausse préoccupante des troubles anxieux et dépressifs chez les 11-24 ans, l’application Mentalo propose une approche novatrice et participative pour mieux comprendre et prévenir ces problématiques. Développée avec la contribution directe des jeunes, cet outil ambitionne de répondre à leurs besoins de manière ludique, tout en respectant leur intimité. Huit mois après son lancement en mai dernier, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) fait le point sur la santé mentale des adolescents.

Le bien-être des jeunes se dégrade

L’enquête en ligne à l’origine de Mentalo, pilotée par Karine Chevreul, médecin en santé publique, a impliqué plus de 300 jeunes dans la création des questions. Ceux-ci ont permis d’intégrer des thématiques qui leur tiennent à cœur : différenciation des émotions, impact des usages numériques, importance du sommeil... De quoi enrichir le questionnaire initial de quatre questions évaluant dépression et anxiété (PHQ-4), complété par des modules adaptés aux réalités des jeunes.

Accessible sur la plupart des écrans, l'application permet aux participants de répondre anonymement et à leur rythme. Chaque jeune est suivi pendant un an, avec sept questionnaires à remplir en cinq minutes. L'objectif est de mieux cerner les facteurs influençant leur bien-être mental.

Or, la situation est plus que jamais inquiétante : un jeune sur trois présente un risque modéré ou sévère d’anxiété-dépression, et un sur sept souffre d’une détresse émotionnelle importante. Malheureusement, seuls 50 % osent en parler et 25 % n’évoquent jamais le sujet, souvent par honte.

Un autre constat marquant concerne la solitude : la moitié des jeunes se déclarent isolés, une situation aggravée par un usage excessif des écrans (plus de cinq heures par jour pour un quart des participants). Les activités sportives et culturelles apparaissent néanmoins comme des facteurs protecteurs.

Vers un accompagnement personnalisé des adolescents

Mentalo vise à normaliser les discussions sur la santé mentale et à proposer des pistes de solution. Sa prochaine évolution, baptisée Mental Plus, offrira un bilan complet de santé mentale et des recommandations personnalisées. Cette approche s’inspire du coaching physique, mais appliqué à la santé mentale.

Pour Karine Chevreul, Mental Plus aidera les jeunes à "renforcer leur bien-être de manière autonome ou à les orienter vers des structures de soins si nécessaire". Un outil d’autant plus crucial dans un contexte où l’accès aux soins reste inégalitaire. Avec des initiatives comme Mentalo et d’autres projets européens, la santé mentale des jeunes pourrait enfin bénéficier du soutien qu’elle mérite, selon elle.