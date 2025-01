Génération sandwich : prendre soin de ses enfants et ses parents impacte la santé

L'ESSENTIEL Les personnes qui consacrent du temps à aider leurs enfants et leurs parents, sont appelées la génération sandwich.

Une étude montre que leur santé mentale et physique se détériore au fil du temps,

Pour les chercheurs, il est essentiel de développer des solutions pour soutenir ces aidants.

L’âge n’est pas vraiment un critère pour faire partie de la génération sandwich. Il suffit de s’occuper de ses parents vieillissants tout en ayant encore des enfants à charge. Leçon de piano de l'aînée, consultation médicale de papa, orthodontiste du cadet, impôts de maman, devoirs du petit dernier… Pour eux, tous ces “rendez-vous” supplémentaires doivent être intégrés dans la routine “métro, boulot, dodo”. Et, cet emploi du temps finalement très chargé pèse sur la santé de ces aidants “multigénérationnels”, selon une étude de l'University College London.

Famille : les aidants voient leur santé décliner

Pour évaluer la santé des aidants de la génération sandwich, les chercheurs britanniques ont interrogé 2.000 personnes qui prennent soin à la fois de leurs enfants (de moins de 16 ans) et de leurs parents ainsi que 2.000 participants n’ayant pas ce type de responsabilité. La moyenne d’âge des aidants était de 36,8 ans.

Au cours de cette étude menée entre 2009 et 2020, tous les volontaires ont répondu régulièrement à des questionnaires évaluant leur santé physique et mentale. Les aidants devaient également évaluer le temps consacré à leurs proches.

En analysant les réponses, les scientifiques de l’UCL ont constaté que les personnes qui étaient devenues le soutien de la famille, avaient connu une baisse significative de leur santé mentale au fil du temps par rapport aux autres. Ce déclin persistait sur plusieurs années. De plus, les participants qui consacraient plus de 20 heures par semaine à leurs enfants et à leurs parents, voyaient leur santé physique se détériorer pendant les années où ils aidaient les générations d’avant et d’après.

Génération sandwich : il faut aider les aidants

"Notre étude met en évidence les défis importants en matière de santé mentale et physique auxquels sont confrontés les aidants de la génération sandwich. Ces personnes, qui équilibrent les exigences de soins à la fois pour leurs enfants et leurs parents vieillissants, connaissent souvent une baisse de leur bien-être. Il est crucial que nous reconnaissions et répondions aux besoins uniques de ce groupe croissant pour assurer leur santé et leur résilience", explique l'auteure principale de l’étude, la Dr Baowen Xue dans un communiqué.

Pour la scientifique dont l’article a été publié dans la revue Public Health, la recherche montre qu’il est essentiel de développer des solutions facilitant le quotidien des membres de la "génération sandwich". Elle cite en exemple un meilleur accès aux solutions de répit ou une plus grande flexibilité sur le lieu de travail.