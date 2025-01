On lui enlève 8 organes pour traiter son cancer de l’appendice

L'ESSENTIEL Une Britannique a découvert qu'elle souffrait d'un cancer rare de l'appendice lors d'une chirurgie pour un kyste ovarien.

Pour tenter de la sauver, les médecins lui ont retiré 8 organes.

Les résultats sont encourageants mais elle devra être suivie pendant 20 ans.

La Britannique Faye Louise a découvert qu’elle souffrait d’un cancer très rare de l’appendice, appelé pseudomyxome péritonéal, “par hasard” en 2023 alors qu’elle se faisait opérer d'un kyste ovarien.

Face à un diagnostic très sombre, elle a subi ce qu’elle a surnommé “la mère de toutes les chirurgies” : le retrait de huit organes.

Pseudomyxome péritonéal : un cancer rare qui provoque une accumulation de mucus dans l'abdomen

Faye Louise a commencé à avoir des douleurs au niveau de l’abdomen au printemps 2023. Si dans un premier temps, elle a pensé que c’était lié à des troubles du cycle menstruel, une échographie a révélé qu’elle avait un kyste ovarien. C’est lors de l’opération pour rectifier ce problème que les médecins ont repéré quelque chose de plus grave encore.

Ils ont découvert qu’elle avait une tumeur maligne au niveau de l’appendice. Appelé pseudomyxome péritonéal ou encore maladie gélatineuse du péritoine, ce cancer rare provoque une accumulation de mucus dans l'abdomen.

La tumeur s’étant rompue, des cellules cancéreuses se sont propagées dans son organisme. Pour tenter de la sauver, les chirurgiens ont décidé de lui retirer huit organes : la rate, la vésicule biliaire, l’appendice, les ovaires, l’utérus, les trompes de Fallope, l'épiploon et une partie de son foie. Son nombril, ainsi que des morceaux de diaphragme et du bassin lui ont aussi été enlevés. Pendant l’opération, une chimiothérapie lui a été administrée directement dans l’abdomen.

Son rétablissement a été long. Elle reconnaît d'ailleurs avoir connu des moments difficiles. Toutefois, ce traitement d’envergure n’a pas été vain. Elle s’est rétablie et a été autorisée à reprendre son emploi d’agent d’opérations aériennes à l'aéroport de Londres Gatwick. Ce qu’elle ne pensait pas possible l’année dernière à la même époque.

"Le travail est très physique, mais j'adore l'aviation et je suis heureuse d'être de retour au travail", a-t-elle confié à BBC Radio Sussex.

Cancer de l'appendice : elle devra être suivie pendant 20 ans

En novembre dernier, le premier examen de contrôle a apporté une bonne nouvelle. "Entendre qu’il n'y avait aucune preuve de maladie, c'était le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu recevoir", a révélé Faye au micro de la radio britannique.

Si les résultats sont encourageants, la prudence reste de mise. Elle devra subir des scanners chaque année au mois de novembre pendant 20 ans.

"L'attente des résultats sera malheureusement un facteur décisif pour moi à chaque Noël. Mais il faut continuer à avancer et à ne jamais abandonner", a ajouté la jeune femme. "Certains jours, j'ai été au plus profond du désespoir, mais la plupart du temps, je passe des journées plus positives."

Par ailleurs, en plus de son travail, elle raconte son parcours médical dans les médias pour sensibiliser le grand public sur le pseudomyxome péritonéal.