Les dangers de l'achat de médicaments GLP-1 sur le dark web

L'ESSENTIEL Les médicaments GLP-1 achetés sur le dark web, comme le semaglutide ou le liraglutide, sont souvent falsifiés ou contaminés, rendant leur utilisation dangereuse pour la santé.

Ces produits échappent aux contrôles rigoureux des autorités sanitaires, exposant les consommateurs à des substances comme des opioïdes ou du fentanyl.

L'utilisation de GLP-1 sans avis médical peut entraîner de graves effets secondaires, tels que des troubles gastriques, des lésions rénales ou même des cancers.

Les médicaments GLP-1, comme le semaglutide, le liraglutide et le tirzepatide, sont couramment utilisés pour favoriser la perte de poids et améliorer la gestion de certaines maladies. Cependant, lorsqu'ils sont achetés sur des plateformes non réglementées, il est presque impossible de garantir leur qualité et leur authenticité. Selon une enquête publiée par Healthnews, la majorité de ces médicaments provient d'Europe (10 sur 23 produits), suivis par les États-Unis (7 sur 23) et l'Inde (5 sur 23). Ces médicaments peuvent être expédiés à travers le monde entier, avec un total de 13 produits sur 23 disponibles pour l'international. L'origine et la composition de ces produits restent souvent floues. Dans de nombreux cas, des produits vendus comme des GLP-1 sont potentiellement falsifiés ou contaminés.

Risques sanitaires : des produits non contrôlés et potentiellement dangereux

Les experts affirment que les médicaments achetés sur le dark web ne subissent pas les tests rigoureux que doivent passer les médicaments approuvés par les autorités sanitaires, comme la FDA. Cela signifie qu'il n'y a aucune garantie sur leur composition exacte, leur efficacité, ni leur absence de danger. En effet, plusieurs cas de contamination ont été rapportés, rendant ces médicaments potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs. Des substances non déclarées, comme des opioïdes ou du fentanyl, ont été retrouvées dans des comprimés supposés être des GLP-1.

L'utilisation de GLP-1 sans suivi médical peut entraîner des effets secondaires graves, comme des troubles gastriques (diarrhée, vomissements, pancréatite), des problèmes de thyroïde, voire des cancers. Les patients ne bénéficiant pas de la supervision nécessaire sont également plus susceptibles de souffrir de déshydratation ou de lésions rénales dues à un mauvais dosage. Le manque de contrôle médical peut conduire à des complications imprévisibles et sévères, d'où l'importance d'un suivi strict lors de l'administration de ces médicaments.

Une enquête inquiétante...

L'enquête de Healthnews met en lumière non seulement les risques sanitaires liés à la falsification et à la contamination des médicaments, mais aussi l'augmentation des substances dangereuses comme le fentanyl présentes dans les produits vendus. Le fentanyl est un opioïde extrêmement puissant qui peut provoquer une overdose mortelle même à faibles doses. Ce phénomène accentue encore les dangers de l'achat de médicaments GLP-1 sur le dark web.