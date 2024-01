Tirzépatide : gare à la reprise de poids !

L'ESSENTIEL Tous les participants de cette étude ont été eu un régime alimentaire avec un déficit de 500kcal par jour et au moins 150 minutes d'activité physique par semaine.

Le Tirzépatide a été administré une fois par semaine par injection sous-cutanée.

L'étude révèle que les participants obèses ou en surpoids, ayant reçu un placebo, ont repris du poids.

Parmi les médicaments en vogue pour perdre du poids, le Tirzépatide est souvent évoqué comme une option efficace pour les personnes en surpoids ou obèses.

Selon une étude appelée “SURMONT-4”, publiée sur le JAMA, ce médicament sous-cutané administré une fois par semaine, associé à un régime alimentaire sain et à une activité physique, a bel et bien un effet avéré sur la réduction du poids corporel chez les personnes souffrant d'obésité ou de surpoids (qui n’ont pas de diabète).

Bien toléré par les patients, le tirzépatide n’a que peu d’effets secondaires.

Un traitement efficace pour lutter contre l’obésité et le surpoids

Après 36 semaines de traitement, 670 adultes souffrant de surpoids ou d'obésité se sont vus administrer les doses maximales de ce médicament, soit 10 ou 15 mg. La perte de poids moyenne a été de 20,9 % de leur poids initial.

À la 36ème semaine, ceux qui ont continué le Tirzépatide ont enregistré une perte de masse supplémentaire de 5,5 % de leur poids.

Par rapport au placebo, le traitement a été associé à des améliorations significatives de l'IMC, de l'hémoglobine A1c, de la glycémie à jeun, de l'insuline, des taux de lipides et de la tension artérielle systolique et diastolique entre la semaine 36 et la semaine 88.

La reprise de poids peut être importante, comme le sémaglutide (Ozempic)

Dans la même étude, il apparaît que dès lors que les patients prennent la version placebo du traitement, la reprise de poids est significative. Les chercheurs ont observé un regain de 14 %, en moyenne, du poids initial des participants. Ces résultats pointent du doigt l'effet décevant sur le long terme du Trizépatide sur le maintien de la réduction du poids corporel chez les personnes obèses ou en surpoids, mais également sur l’addiction à ce traitement.

Au moins cinq essais (y compris la présente étude) portant sur diverses classes de médicaments, y compris de puissants médicaments contre l'obésité comme le semaglutide, ont démontré qu'il y a une reprise de poids importante après l'arrêt de la pharmacothérapie.

Selon les chercheurs, “la cohérence de ces données entre les différentes classes thérapeutiques sur plus de 20 ans suggère que l'obésité est une maladie métabolique chronique similaire au diabète de type 2 et à l'hypertension qui nécessite un traitement à long terme chez la plupart des patients”.