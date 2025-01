Chine : une nouvelle épidémie est-elle en cours ?

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes partagent des vidéos d’hôpitaux bondés en Chine.

Ils affirment qu’une épidémie serait en cours, déclenchée par différents virus et bactérie.

Rien ne permet de confirmer ces affirmations. Certaines vidéos dateraient même de plusieurs années, d’après TF1.

Cinq ans après la pandémie de Covid-19, la Chine est-elle à nouveau confrontée à une épidémie ? Sur les réseaux sociaux, des vidéos d’hôpitaux débordés sont partagées en masse. Les internautes affirment que le pays fait face à la propagation de différents virus dont la grippe, la Covid-19, le métapneumovirus humain et des infections respiratoires provoquées par la bactérie Mycoplasma pneumoniae.

Des vidéos d’hôpitaux bondés en Chine à cause de différents virus

Sur X, le compte @COVID_19disease partage les vidéos d‘hôpitaux surchargés. "La Chine est confrontée à une recrudescence de plusieurs virus, dont la grippe A, le virus de l'hépatite B, le Mycoplasma pneumoniae et le COVID-19, qui submergent les hôpitaux et les crématoriums, affirme cet utilisateur. Les hôpitaux pour enfants sont particulièrement mis à rude épreuve par l'augmentation des cas de pneumonie et de ‘poumon blanc’." Ce dernier est le syndrome provoqué par la bactérie Mycoplasma pneumoniae chez l’enfant. De nombreuses autres vidéos, partageant les mêmes scènes, sont diffusées en ligne.

⚠️ BREAKING:



China ???????? Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.



Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX — SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 1, 2025

Virus et épidémie en Chine : des vidéos et des sources peu fiables

En France, TF1 a analysé ces différentes images. "Ces contenus, sur X, remontent tous à la période de Noël, voire à quelques jours avant : le plus ancien post que nous avons retrouvé date du 15 décembre 2024, précise l’article. Ils ne reposent pourtant sur aucun élément tangible." Les images analysées sont toutes plus anciennes qu’annoncé : ainsi, l’une des vidéos date de 2022, au moment d’un pic de Covid-19. Les différentes sources mentionnées par les utilisateurs des réseaux sociaux seraient aussi douteuses : The Epoch Times fait partie des médias cités, or TF1 rappelle que le site a déjà diffusé des fausses informations au sujet de la Covid-19.

Doit-on s’inquiéter de la propagation de ces virus en Chine ?

Lors d’une conférence de presse, le 3 janvier, Mao Nong, porte-parole du ministre des affaires étrangères chinois a répondu à une question à ce sujet. "Les infections respiratoires ont tendance à atteindre leur pic pendant la saison hivernale dans l'hémisphère nord, a-t-elle déclaré. Récemment, l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies de Chine a organisé une conférence de presse pour partager des informations sur la prévention et le contrôle des maladies respiratoires en Chine pendant l'hiver. Les maladies semblent être moins graves et se propager à une plus petite échelle par rapport à l'année précédente."

Dans le média britannique The Guardian, Dr Jacqueline Stephens, maîtresse de conférence en santé publique à l’université Flinders en Australie, appelle à la prudence. D’abord, les nouvelles technologies, plus fiables, permettent de mieux détecter et repérer les virus dont le HMPV. "Je pense que nous sommes simplement plus prudents face aux épidémies maintenant, estime-t-elle. Tout le monde est hyper vigilant, et quand on entend ce terme de métapneumovirus humain, cela semble plutôt effrayant." Or les symptômes de cette pathologie sont similaires à ceux d’un rhume, et il fait d’ailleurs partie des virus responsables de cette maladie bénigne. En Chine, contrairement aux affirmations des internautes, les autorités sanitaires n'ont pas déclenché d'état d'urgence. Quant à l’Organisation Mondiale de la Santé, elle n’a rien publié au sujet de ces contaminations.