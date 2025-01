Trouble de l'érection : ce problème digestif augmenterait les risques des hommes

L'ESSENTIEL Les hommes atteints de colopathie fonctionnelle ont deux fois plus de risques de souffrir d'impuissance sexuelle.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont demandé à 133 étudiants en médecine s’ils étaient atteints du syndrome de l’intestin irritable et s’ils avaient déjà souffert de troubles de l’érection.

Le stress lié aux symptômes du syndrome de l’intestin irritable (douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée, constipation) peut favoriser la dysfonction érectile.

Le syndrome de l’intestin irritable pourrait aussi impacter la vie sexuelle des hommes. En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Sexual Medicine, ceux qui en sont atteints auraient plus de risques de développer des troubles de l’érection.

Deux fois plus de risques chez les hommes atteints du syndrome de l'intestin irritable

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont demandé à 133 étudiants en médecine s’ils étaient atteints du syndrome de l’intestin irritable et s’ils avaient déjà souffert de troubles de l’érection. Résultat : les participants atteints de colopathie fonctionnelle avaient deux fois plus de risques (108 %) de souffrir d'impuissance sexuelle.

Mais pourquoi ce lien ? Les scientifiques mettent en avant plusieurs hypothèses. La première est que les problèmes digestifs liés au syndrome de l’intestin irritable (douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée, constipation) peuvent stresser les hommes. Cette conséquence psychologique de la maladie peut donc favoriser la dysfonction érectile.

Mais ce n’est pas le seul facteur. Les scientifiques indiquent aussi que les troubles intestinaux peuvent physiquement impacter la capacité de l’homme à avoir et à maintenir une érection. De plus, l’inflammation de la partie inférieure du corps due à la colopathie fonctionnelle freine le flux sanguin vers le pénis, ce qui l’empêche de gonfler et de durcir.

Enfin, dernière explication : les mauvaises bactéries intestinales, présentes chez ces patients, peuvent aussi interférer avec la production d’hormones et favoriser les troubles de l’érection.

Les troubles de l’érection touchent plus d’1 homme sur 10

Selon l’Assurance Maladie, les troubles de l’érection touchent un peu plus d’un homme sur dix au cours de sa vie. Si vous en souffrez, il est recommandé d’améliorer son hygiène de vie :

Pratiquer une activité physique régulière

Adopter une alimentation saine et équilibrée

Limiter la consommation d’alcool

Arrêter de fumer

Perdre du poids, en cas de surpoids

Si les troubles durent depuis plus de trois mois, que l’homme a des facteurs de risque cardiovasculaire, une maladie chronique, un traitement quotidien ou encore, si cette dysfonction érectile engendre une trop grande souffrance psychologique ou physique, il faut en parler avec son médecin traitant qui pourra ensuite vous indiquer un spécialiste.