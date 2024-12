Un nouvel examen pour les enfants âgés de 6 ans dès 2025

L'ESSENTIEL L'objectif de ce nouvel examen est d’assurer un suivi complet et de détecter précocement d’éventuels troubles du développement.

Ce nouvel examen, recommandé par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), a pour objectif d’assurer un suivi complet et de détecter précocement d’éventuels troubles du développement. En contrepartie, l’examen actuellement prévu avant la fin du 1er mois sera supprimé, avec la condition que des rendez-vous à 15 jours et à 1 mois soient toujours maintenus pour garantir le suivi des nouveau-nés.

Des questions pour mieux comprendre le développement

L’examen inclut un questionnaire qui explore différentes facettes du développement de l’enfant. On y retrouve des questions sur des compétences sociales et motrices telles que : "Sait sauter à cloche-pied trois à cinq fois ?", "Peut dialoguer en respectant le tour de parole ?", ou encore "Sait se faire des amis et les garder ?". D’autres interrogations concernent sa capacité à "reconnaître l’état émotionnel d’autrui et réagir de manière ajustée" ou à "maintenir son attention dix minutes sur une activité ou tâche sans recadrage". Si trois réponses "non" sont cochées dans deux champs colorés différents, une orientation vers une Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) est conseillée pour un diagnostic approfondi et un suivi personnalisé.

Une évaluation globale de la santé de l’enfant

Outre ces aspects, le questionnaire aborde aussi des points médicaux essentiels comme la taille, le poids, la santé visuelle et auditive, ainsi que la santé dentaire. Des questions sur les habitudes de vie complètent cette évaluation, notamment "Combien d’heures l’enfant dort-il par nuit ?", "Combien de temps passe-t-il devant un écran chaque jour ?", et "Pratique-t-il une activité physique régulière ?". Cet examen, alliant développement global et santé, marque une étape importante pour offrir un accompagnement adapté aux besoins des enfants et à leur bien-être.