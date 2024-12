À 65 ans, on peut espérer vivre une dizaine d’années sans incapacité

L'ESSENTIEL L’espérance de vie en France augmente, mais la qualité de ces années gagnées reste très incertaine. En 2023, à 65 ans, les femmes vivent 12 ans sans incapacité, contre 10,5 ans pour les hommes, avec une progression de deux ans depuis 2008.

Cette amélioration traduit un recul de l’âge d’apparition des maladies chroniques liées au vieillissement et une meilleure prise en charge des problèmes de santé.

Par rapport à la moyenne européenne, la France se situe parmi les pays les mieux classés en matière d’espérance de vie sans incapacité à 65 ans.

L’espérance de vie en France n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies, même si la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact notable. Mais ces années gagnées sont-elles vraiment synonymes de qualité de vie ? Pour répondre à cette question, les chercheurs s’intéressent à un indicateur clé : l’espérance de vie sans incapacité, qui correspond au nombre d’années que peut espérer vivre une personne sans être limitée par un problème de santé dans ses activités quotidiennes. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) vient de dévoiler, ce mardi 31 décembre, les nouvelles données pour cette année qui s’achève.

Espérance de vie sans incapacité : un indicateur plus juste

L’espérance de vie sans incapacité se mesure à partir des réponses d’un échantillon de personnes interrogées sur leurs limitations dans les activités de la vie quotidienne en raison de leur santé. Les résultats sont également ventilés selon le degré d’incapacité, ce qui permet de distinguer les cas de limitations fortes, plus handicapantes. Jusqu’en 2021, ces données ne concernaient que la France métropolitaine, mais depuis 2022, les habitants des départements d’outre-mer sont également inclus. Un focus particulier est réalisé sur l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans, âge symbolique marquant la sortie de la vie active.

12 ans pour les femmes et 10,5 ans pour les hommes

Selon l’enquête de la Drees, en 2023, une femme de 65 ans peut espérer vivre encore 12 ans sans incapacité (et 18,5 ans sans incapacité forte), quand un homme peut vivre encore 10,5 ans sans incapacité (15,8 ans sans incapacité forte). En l’espace de 15 ans (2008-2023), cette espérance de vie globale a progressé de près de 2 ans, avec un gain moyen de 1,5 mois par an pour les femmes et 1,4 mois pour les hommes. Cette amélioration traduit un recul de l’âge d’apparition des maladies chroniques liées au vieillissement et une meilleure prise en charge des problèmes de santé.

Cependant, ces chiffres ne doivent pas masquer une réalité plus nuancée : les évolutions de l’espérance de vie sans incapacité peuvent être influencées par des facteurs sociaux et des fluctuations liées aux enquêtes. La pandémie de Covid-19 a par exemple perturbé ces indicateurs, avec une baisse notable en 2020 et 2022, suivie d’une reprise en 2023.

La France au-dessus de la moyenne européenne

Par rapport à la moyenne européenne, la France se situe parmi les pays les mieux classés en la matière. En 2022, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans était supérieure à la moyenne européenne de 1 an et 4 mois pour les hommes et de 2 ans et 6 mois pour les femmes. À la naissance, la situation est similaire, avec un écart positif de 1 à 2 ans par rapport à la moyenne européenne.

Pourtant, ces données globales cachent des disparités, et la tendance à la baisse des années vécues sans incapacité observée depuis 2021 interpelle les chercheurs : ces évolutions ponctuelles marquent-elles un retour à la normale ou annoncent-elles une nouvelle dynamique ? Il demeure crucial, selon eux, de continuer à surveiller ces indicateurs pour améliorer la qualité de vie des générations futures.