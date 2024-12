L'ESSENTIEL La consommation d'alcool peut aggraver les réactions allergiques.

C'est le cas pour les allergies aux fruits à coque.

L'alcool augmente le risque de réaction anaphylactique, une réaction allergique grave.

Les fêtes de fin d’année sont une période à risque pour les personnes atteintes d’allergie alimentaire. "Avec l'abondance des friandises aux noix et de boissons traditionnelles pendant les fêtes de fin d’année, le risque d'exposition accidentelle aux allergènes nécessite une attention particulière", alerte Roy Khalaf, chercheur à la faculté des sciences de l’université McGill au Canada. Certains mélanges pourraient être particulièrement néfastes. Ce spécialiste le démontre dans une étude parue dans International Archives of Allergy and Immunology. Avec ses collègues, ils ont constaté que la consommation d'alcool est liée à des réactions plus graves en cas d’allergie aux noix et aux fruits à coque.

Anaphylaxie : pourquoi l’alcool aggrave les réactions allergiques ?

Leurs travaux se basent sur l’analyse des données médicales de 1.135 adultes. Tous sont passés aux urgences à cause d’une anaphylaxie entre avril 2011 et novembre 2023. "Cette étude visait à évaluer les caractéristiques socio-démographiques, les symptômes cliniques et la gestion de l'anaphylaxie, selon les déclencheurs chez les adultes", précisent-ils. L'anaphylaxie est une réaction allergique généralisée, qui peut être mortelle. Selon l’Inserm, elle est provoquée par un aliment dans 60 % des cas. "Pour les médecins, des modèles de repérage pourraient permettre un traitement plus rapide aux urgences", souligne Roy Khalaf.

Les scientifiques rappellent que l’alcool est un "cofacteur connu pour les réactions allergiques graves". Selon eux, plusieurs hypothèses expliquent ce phénomène : cela pourrait notamment être lié à l’effet de vasodilatation de l'éthanol sur les vaisseaux sanguins. "Il a été rapporté que l'élévation de l'acétaldéhyde après la consommation d'alcool pouvait induire une libération d'histamine par les mastocytes des voies respiratoires et peut ainsi augmenter la gravité de la réaction", complètent-ils.

Fruits à coque : mieux comprendre les réactions allergiques pour mieux les prévenir

Dans leur étude, les chercheurs démontrent que l'alcool est lié à des réactions plus graves dans les allergies aux noix. Les boissons alcoolisées aromatisées à la noix, même celles faites avec des arômes artificiels, pourraient par ailleurs exposer les gens à des traces d’allergènes. Ce qui peut augmenter le risque de réaction sévère.

L'équipe estime que ses travaux permettent aux personnes allergiques de mieux connaître les aliments et produits à risque. "La compréhension du rôle de l'alcool et d'autres déclencheurs peut les aider à faire des choix plus sûrs", estime Roy Khalaf.

"Les résultats peuvent également avoir des implications pour l'étiquetage des produits dans l'industrie alimentaire et des boissons", ajoute ce spécialiste. Il rappelle l'importance d’informations claires sur les allergènes pour protéger les consommateurs.