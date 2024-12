Pourquoi un enfant mord et comment l'aider à arrêter

L'ESSENTIEL Jusqu'à 3 ans, un enfant qui mord est souvent un enfant qui veut exprimer une frustration.

Il est important d'expliquer à un enfant qu'il fait mal lorsqu'il mord.

La bouche est un outil d'exploration avant 3 ans : on peut donner à ces enfants des outils de dentition qui lui permettent de mordre ... sans faire mal à personne !

Les morsures chez les jeunes enfants sont souvent source d’inquiétude et de frustration pour les parents. Pourtant, ce comportement, bien que dérangeant, est généralement une étape normale du développement.

Pourquoi les enfants mordent-ils ?

Chaque enfant est unique, mais il est important de reconnaître que mordre ne signifie pas que l’enfant est « méchant » ou agressif par nature. C’est un signal qu’il traverse une difficulté émotionnelle ou qu’il manque d’outils pour exprimer ce qu’il ressent.

Avant l’âge de 3 ans, la bouche est un outil d’exploration. Ils l’utilisent pour découvrir le monde, exprimer leurs besoins ou gérer des émotions intenses. Jusqu’à environ 2 ans, il mord de manière impulsive, parfois pour exprimer une frustration, sans comprendre les conséquences de son geste. À partir de 4 ans, les morsures deviennent plus rares, car il commence à mieux maîtriser ses émotions et à utiliser des mots pour se faire comprendre.

Comment réagir quand un enfant a mordu ?

Face à une morsure, il est important de rester calme. Une réaction trop forte peut renforcer le comportement si l’enfant cherchait à attirer l’attention. Vous pouvez montrer que vous avez eu mal ou bien réconforter la personne mordue, pour lui montrer que ce geste n’est pas un moyen efficace d’obtenir ce qu’il souhaite.

Ensuite, adressez-vous à lui avec des mots simples "Mordre fait mal. Tu peux dire “non” ou demander de l’aide au lieu de mordre". Il est également important de l'accompagner dans la compréhension de ses émotions en l'aidant à mettre des mots sur ce qu'il ressent pour qu'il apprenne à utiliser des stratégies alternatives.

L'aider à arrêter de mordre

Pour éviter qu'il ne recommence, observez attentivement les situations qui déclenchent ce comportement. Si par exemple il est fatigué ou dans un environnement bruyant, proposez-lui un espace calme où il peut se retirer. Vous pouvez aussi lui offrir des objets de dentition s'il veut soulager son inconfort sans mordre les autres.

Encouragez le en valorisant l’utilisation des mots et le félicitant quand il exprime ses besoins de façon appropriée. Un renforcement positif est souvent plus efficace qu’une punition. Enfin, accompagnez le dans le développement de son empathie. Montrer les conséquences de ses gestes, comme les larmes d’un camarade, peut l’aider à comprendre l’impact de ses actions.

En savoir plus : "On ne mord pas, titou !" de Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon.