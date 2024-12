Comment les histoires pour enfants peuvent leur apprendre à bien dormir

L'ESSENTIEL Des chercheurs suggèrent d'utiliser les contes de fées pour sensibiliser les enfants à l'importance du sommeil.

Dans Blanche-Neige, les nains illustrent les effets d'un mauvais sommeil ; Boucle d'or montre que des conditions optimales (bon lit, obscurité...) favorisent le sommeil ; Peter Pan nous plonge dans les parasomnies...

En abordant avec enchantement et poésie le rapport au sommeil (heure du coucher, cauchemars, réveils nocturnes...), les contes pourraient ainsi aider, parents et enfants, à mieux comprendre les troubles du sommeil.

Et si les contes cachaient de précieuses leçons pour la santé de nos nuits ? Dans une étude, publiée dans le numéro de Noël du BMJ, des chercheurs britanniques proposent d'utiliser les histoires pour enfants pour les sensibiliser à l'importance du sommeil. Ils expliquent comment ces récits, enchantés mais aussi didactiques, peuvent aider, parents et enfants, à mieux comprendre les troubles du sommeil et à promouvoir de bonnes habitudes nocturnes.

Des contes pour raconter les troubles du sommeil

Dans Blanche-Neige et les sept nains, certains personnages illustrent les effets d'un sommeil perturbé, comme ceux causés par l'apnée obstructive du sommeil. Grincheux (Grumpy) incarne l'irritabilité, Dormeur (Sleepy) symbolise la fatigue, tandis que Timide (Bashful) reflète une baisse des facultés sociales. Même Prof (Doc), avec ses difficultés d'élocution, pourrait illustrer les problèmes cognitifs liés à un manque de sommeil. Autant de symptômes qui rappellent les conséquences bien réelles d'un déficit de sommeil.

La nuit agitée de la protagoniste dans La Princesse au petit pois pourrait, de son côté, révéler une sensibilité sensorielle associée à un trouble du spectre autistique, suggèrent les chercheurs. L’insomnie, souvent liée à ce type de sensibilité, est particulièrement fréquente chez les enfants qui en souffrent. Le conte serait ainsi une manière ludique de comprendre les enjeux d’un sommeil réparateur, et ainsi de le favoriser.

Dans Boucle d'or et les trois ours, l'héroïne cherche des conditions de sommeil idéales : un lit confortable et une température "juste parfaite". Comprendre, une métaphore pratique pour "optimiser l'environnement du sommeil : une chambre calme, sombre et à la bonne température", note un communiqué.

Des outils pour les parents

Dernier exemple avec Peter Pan, qui nous plonge dans les parasomnies, ces comportements inhabituels pendant le sommeil, courants dans l’enfance. Le héros, souvent hanté par des rêves douloureux, pourrait ainsi souffrir de cauchemars ou de terreurs nocturnes. Le stress et l'anxiété de séparation, des thèmes très présents dans le conte, en sont des facteurs aggravants. Peter Pan rappelle aussi l’importance du sommeil pour consolider la mémoire et maintenir une humeur équilibrée, symbolisée par Mme Darling qui organise les souvenirs de ses enfants chaque soir.

En abordant avec enchantement et poésie le rapport au sommeil (heure du coucher, rêves, somnolence diurne, réveils nocturnes, durée du sommeil, ronflements...), les contes pourraient ainsi aider les parents à parler plus facilement des troubles du sommeil avec leurs enfants, et ainsi mieux les traiter, concluent les chercheurs.