Les microplastiques dans l'air seraient à l’origine de cancers du poumon et du côlon

L'ESSENTIEL Les microplastiques, issus du frottement des pneus et des déchets en décomposition, contaminent l’air et pourraient provoquer des maladies graves, selon une étude américaine.

Ces particules, liées à l’infertilité, au cancer du côlon et à des troubles pulmonaires, sont omniprésentes dans l’environnement. Chaque année, 460 millions de tonnes de plastique sont produites, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2050.

"Ces microplastiques sont une forme de pollution par particules fines, connue pour ses effets nocifs", affirment les chercheurs, qui appellent à des mesures réglementaires immédiates.

Les pneus et les déchets en décomposition libèrent de minuscules fragments de plastique dans l’air, créant une forme de pollution atmosphérique que des chercheurs américains de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) soupçonnent de provoquer des maladies respiratoires et autres pathologies graves. C’est ce qu’ils rapportent dans une nouvelle méta-analyse publiée dans la revue Environmental Science & Technology.

Les effets des microplastiques sur la santé humaine

L’examen approfondi de près de 3.000 études sur le sujet a révélé des liens préoccupants entre ces microparticules, d’une taille inférieure à 5 millimètres, et divers problèmes de santé graves, notamment l’infertilité masculine et féminine, le cancer du côlon et une dégradation de la fonction pulmonaire. Les chercheurs soulignent également leur potentiel à causer une inflammation pulmonaire chronique, augmentant ainsi le risque de cancer du poumon.

"Ces microplastiques sont, en essence, une forme de pollution par particules fines, et nous savons que ce type de pollution est nocif", explique Tracey J. Woodruff, professeure de gynécologie, obstétrique et sciences de la reproduction à l’UCSF, dans un communiqué. Bien que la majorité des recherches soit basée sur des modèles animaux, l’équipe de recherche estime que les conclusions sont également valables pour les humains, qui partagent des expositions similaires.

Une omniprésence invisible mais pernicieuse

Les microplastiques sont omniprésents dans notre environnement. Chaque année, les entreprises mondiales produisent près de 460 millions de tonnes de plastique, un chiffre qui pourrait atteindre 1,1 milliard de tonnes d’ici 2050. Or, l’une des principales sources de ces particules est le trafic routier : le frottement des pneus sur la route libère des fragments de plastique dans l’atmosphère.

"Nous exhortons les autorités sanitaires et les décideurs politiques à prendre en compte les preuves croissantes des effets nocifs des microplastiques sur la santé, notamment le cancer du côlon et du poumon", déclare le chercheur Nicholas Chartres, co-auteur de l’étude. Les scientifiques appellent à une action immédiate pour réglementer ces sources invisibles mais redoutables de pollution, afin de protéger la santé publique et l’environnement.