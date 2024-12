Les 4 principales causes de vos allergies hivernales

L'ESSENTIEL Certaines allergies sont particulièrement marquées en hiver.

Elles sont liées au fait que nous passons davantage de temps à l'intérieur.

Elles peuvent être provoquées par les acariens, les moisissures, les animaux de compagnie ou encore les cafards.

Les allergies ne laissent pas de répit, même en hiver. Si ces réactions sont souvent associées aux pollens et autres graminées, elles peuvent aussi apparaître à la saison froide. Mais les causes ne sont pas les mêmes. Sandra Hong, allergologue, fournit quelques précisions à ce sujet sur le site de la clinique américaine Cleveland.

Les allergies hivernales sont liées à nos intérieurs

Cette spécialiste explique que ces symptômes apparaissent lorsque nous passons davantage de temps à l’intérieur. Ce sont "des allergies chroniques d’intérieur auxquelles vous êtes davantage exposé à certaines périodes de l’année", précise-t-elle. Elles sont liées à la présence d’allergènes dans les habitations. L’allergologue cite des recherches scientifiques qui démontrent que plus de 99 % des maisons contiennent au moins un allergène et que près des trois quarts des habitations en renferment trois à six.

Quelles sont les causes des allergies hivernales ?

Parmi les substances et autres matières responsables des allergies hivernales, la spécialiste en cite quatre principales. Les acariens sont la première : "les surfaces molles comme les lits servent d’habitat principal à ces créatures ressemblant à des insectes", indique-t-elle. Elle révèle même qu’un simple matelas peut contenir jusqu’à dix millions d’acariens.

Les moisissures peuvent aussi déclencher des allergies. "Considérez les spores de moisissures flottantes comme le pollen de l’intérieur, alerte Sandra Hong. La moisissure est un champignon qui se développe dans les environnements humides." Elle peut apparaître sur différentes surfaces, y compris les produits à base de papier, le bois, les cloisons sèches et les tissus d’ameublement.

En troisième place, l’allergologue cite nos fidèles compagnons, les animaux de compagnie. "Les chiens, les chats et autres amis à fourrure sont peut-être adorables, mais ils sont également la source de nombreux allergènes", prévient-elle. Les oiseaux peuvent aussi être responsables de réactions allergiques.

En dernier lieu, elle alerte sur les cafards. Lorsqu’ils sont présents dans un intérieur, ils laissent derrière eux des excréments, des crachats et des œufs qui peuvent déclencher des allergies.

Comment réduire le risque d’allergie en hiver ?

Pour limiter le risque de symptômes allergiques, comme les éternuements, les écoulements nasaux ou les crises d’asthme, l’allergologue américaine fournit quelques conseils. Le premier est le plus basique : maintenir son intérieur propre. Elle conseille ainsi d’utiliser de l’eau de Javel dans les salles de bain, cuisines et sous-sol pour réduire le risque de moisissure, de passer régulièrement l’aspirateur, de laver les draps régulièrement pour limiter le développement d’acariens. Elle cite aussi la literie hypoallergénique. "Investir dans des taies d'oreiller, des housses de matelas et des couvertures hypoallergéniques peut réduire votre exposition aux acariens et peut-être vous aider à mieux dormir", conseille-t-elle. Enfin, il est conseillé de laver les animaux une fois par semaine pour réduire le risque de réactions allergiques. Si vous découvrez un nuisible, comme le cafard, dans votre intérieur, il est urgent d'agir pour éviter l’infestation et ainsi éviter la propagation d'allergènes.