Les intestins changent pendant la grossesse et l’allaitement

L'ESSENTIEL Les intestins doublent quasiment de taille pendant la grossesse et l'allaitement.

Des chercheurs ont découvert que le responsable est le système RANK/RANK-Ligand qui est contrôlé par les hormones sexuelles et de grossesse.

Les intestins semblent reprendre leur taille et leur structure initiales lorsque l'allaitement est stoppé.

Devenir mère prend aux tripes… littéralement. Une étude internationale, dirigée par l'université de médecine de Vienne, a découvert que les intestins des femmes enceintes et allaitantes se modifiaient, entraînant un doublement de leur surface et une réorganisation structurelle. Elle a été publiée dans la revue Nature le 4 décembre 2024.

Grossesse, allaitement : les intestins doublent de taille pour assurer la bonne santé du bébé

Pour mieux comprendre l’impact de la grossesse sur le système digestif, l’équipe internationale a étudié des souris enceintes ainsi que des organoïdes intestinaux. C’est-à-dire des petites structures biologiques en 3D reproduisant les fonctions des intestins. En analysant ces différents éléments, les chercheurs ont compris que le système récepteur RANK/protéine RANK-Ligand (RANK/RANKL) entraîne l'accroissement de la surface de l'intestin grêle lors de la grossesse et de l’allaitement. Cette “expansion massive”, contrôlée par les hormones sexuelles et celles de la grossesse, permet d’augmenter la machinerie moléculaire pour l'absorption du sucre, des protéines et des graisses. Il y a ainsi également un profond changement architectural dans les villosités intestinales. Ce dernier semble conduire à un ralentissement du flux de nourriture, maximisant ainsi l'absorption des nutriments. Autre observation des chercheurs : les intestins reprennent leur taille et leur structure initiales lorsque l'allaitement est arrêté.

Le rôle du système RANK/RANKL dans l'intestin lors de la grossesse et l'allaitement a été confirmé par l’étude de souris modifiées génétiquement pour ne pas en avoir. Ces animaux présentaient une expansion des villosités beaucoup plus faible que les autres lors de leur période de gestation et d’allaitement.

Cette partie de l’expérience a révélé que les changements intestinaux qui débutent pendant la grossesse, sont essentiels pour assurer une bonne alimentation aux bébés. "Notre étude montre que l'altération de cette expansion intestinale par l'absence du système RANK/RANKL durant la grossesse modifie le lait des mères allaitantes. Il en résulte une baisse du poids des bébés et des conséquences métaboliques transgénérationnelles à long terme", précise l'auteur principal Masahiro Onji dans un communiqué. "Les mères doivent manger pour elles-mêmes et leurs bébés. Ces nouvelles études fournissent pour la première fois une explication moléculaire et structurelle de la façon dont et pourquoi l'intestin change pour s'adapter à la demande accrue de nutriments des mères, ce qui est probablement le cas chez tous les mammifères enceintes et allaitantes", ajoute le responsable de l’étude, Josef Penninger.

Cette découverte pourrait conduire à des traitements contre les tumeurs intestinales

"En identifiant le système RANK/RANKL comme la force motrice de l’adaptation intestinale pendant la grossesse et l’allaitement, notre étude contribue à une compréhension plus approfondie des processus biologiques qui sont d’une importance fondamentale pour l’évolution et la santé humaine", explique Josef Penninger l'université de médecine de Vienne.

Par ailleurs, cette découverte pourrait aussi ouvrir une nouvelle piste de recherche pour le traitement des tumeurs intestinales. "Nous avons également découvert que ce système, via les cellules souches, peut affecter directement les tumeurs de l'intestin. Peut-être pouvons-nous apprendre des femmes enceintes et allaitantes à reprogrammer ce système de manière réversible pour développer de nouveaux traitements et une meilleure compréhension du cancer intestinal ou de la régénération intestinale", prévient le spécialiste.