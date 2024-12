Quels sont les meilleurs hôpitaux de France en 2024 ?

L'ESSENTIEL Le magazine Le Point a publié son palmarès 2024 des meilleurs hôpitaux de France. Le CHU de Toulouse arrive en tête, suivi de Bordeaux et Lille.

En cancérologie, l’Institut Curie (Paris), le Centre Oscar Lambret (Lille) et l’Institut Paoli-Calmettes (Marseille) se distinguent pour leur expertise.

Selon l’OCDE, la France est le pays qui compte le plus grand nombre d’hôpitaux par million d’habitants : 44,7, contre 36,4 en Allemagne et 17,7 en Italie.

"1.400 établissements comparés à travers 85 disciplines médicales et chirurgicales pour établir 136 classements par pathologie" : le magazine Le Point a dévoilé son palmarès 2024 des meilleurs hôpitaux de France. Ce classement met en lumière les établissements d’excellence dans le domaine public comme privé, en s’appuyant sur des critères rigoureux. François Malye, grand reporter au Point cité par RTL, rappelle toutefois que "la qualité des soins est sur tout le territoire", et pas uniquement dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille.

Toulouse en tête, Bordeaux et Lille sur le podium

Pour les hôpitaux publics, le CHU de Toulouse décroche une nouvelle fois la première place, suivi du CHU de Bordeaux et de celui de Lille. Ces établissements se distinguent par la qualité de leurs soins, l’expertise de leurs équipes, la diversité des spécialités proposées, ou encore le taux de survie des patients.

Dans le domaine de l’oncologie, "les sondages montrent que les centres de cancérologie en France sont bien positionnés", note RTL. L’Institut Curie à Paris se classe premier pour la prise en charge du cancer du sein, le Centre Oscar Lambret à Lille excelle dans la thérapie du cancer de l’ovaire, et l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille se distingue pour le traitement des leucémies de l’adulte.

Ces résultats s’expliquent par une forte spécialisation et une expérience approfondie dans ces domaines. Comme le souligne François Malye, "cela ne signifie pas nécessairement que les médecins y sont meilleurs, mais qu’ils ont l’expérience de traiter de nombreux patients à différents stades de la maladie et avec des profils variés". Par exemple, un cancer du sein chez une femme de 30 ans sans enfant sera traité différemment que chez une femme de 50 ans.

La France, championne des hôpitaux de l'OCDE

Gwendoline Dos Santos, co-auteure du dossier, précise que ce palmarès est le plus complet jamais publié : "Ce travail est le fruit de plusieurs années d’échanges entre les équipes du Point et des professionnels de santé, d’enquêtes de terrain, de reportages et de débats."

Pour figurer dans ce classement, les hôpitaux doivent répondre à des critères stricts : une forte activité et des équipes bien entraînées, un équipement technique de pointe, et une capacité à faire face aux imprévus. Un questionnaire de 348 questions permet d’évaluer l’environnement humain et technique de chaque établissement.

Selon l’OCDE, la France est le pays qui compte le plus grand nombre d’hôpitaux par million d’habitants : 44,7, contre 36,4 en Allemagne et 17,7 en Italie. Pour consulter le palmarès complet, rendez-vous sur le site du Point.