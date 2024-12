La rééducation physique à l’ère de la réalité virtuelle ?

L'ESSENTIEL Les exergames, jeux de fitness en réalité virtuelle, rendent l’exercice plus motivant en immergeant les patients dans un environnement ludique. Adaptables à différentes capacités, ils conviennent à des patients ayant des restrictions de mouvement.

Se remettre d’une blessure avec de la kinésithérapie peut être un processus long et fastidieux. Des chercheurs de l’Université Northeastern à Boston (Etats-Unis) explorent actuellement une alternative prometteuse pour aider les patients à s’investir : les jeux de fitness en réalité virtuelle (VR), ou "exergames", contraction de "exercice" et de "games". Ces technologies immersives pourraient révolutionner la rééducation physique en combinant exercice et plaisir, d’après leur étude publiée dans la revue Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction.

La rééducation en VR, des bienfaits pour le corps et l’esprit

Les chercheurs ont collaboré avec des kinésithérapeutes pour évaluer le potentiel de Supernatural VR, un jeu offrant des exercices comme les fentes, les squats et des mouvements latéraux synchronisés avec de la musique. Les patients choisissent un mode d’entraînement (boxe, stretching, méditation ou flow), guidés par des instructions vocales de coachs professionnels.

Ces exercices immersifs sont particulièrement attrayants pour les personnes peu motivées par les salles de sport. En plongeant les joueurs dans un environnement virtuel engageant, les exergames augmentent en effet la motivation et permettent de mieux surmonter les limites physiques perçues. De plus, ces jeux offrent des options d’accessibilité pour s’adapter aux besoins des utilisateurs ayant une mobilité restreinte. Par exemple, certains mouvements peuvent être modifiés ou supprimés pour éviter des gestes inadaptés.

Au-delà des bénéfices physiques, les exergames agissent aussi sur la santé mentale. D’après les scientifiques, la VR modifie la perception que les patients ont de leurs capacités physiques. Cela peut influencer positivement leur motivation et réduire les barrières psychologiques souvent négligées dans la rééducation. "La dissociation avec l’environnement réel favorise des changements dans la chimie cérébrale, ce qui pourrait rendre la rééducation plus engageante et moins stressante. Cette double action sur le corps et l’esprit constitue une avancée majeure dans la prise en charge des patients", peut-on lire dans un communiqué.

L'expertise et la présence nécessaires des kinésithérapeutes

Malgré leur potentiel, les exergames présentent encore des défis majeurs. La plupart des jeux VR sont conçus pour un usage général et ne répondent pas aux besoins spécifiques de chaque patient. De plus, l’absence de retours en temps réel sur la posture ou l’exécution des mouvements limite leur efficacité et peut même causer des blessures. C’est pourquoi ces outils ne peuvent, pour l’instant, remplacer l’expertise des kinésithérapeutes. "Les professionnels restent essentiels pour corriger les mouvements et suivre les progrès", rappellent les chercheurs, estimant que les exergames doivent être intégrés "en complément des soins traditionnels, sous supervision médicale".