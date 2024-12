Grandir dans une ferme protègerait-il les enfants des allergies ?

L'ESSENTIEL Les taux d'allergie sont plus faibles chez les enfants qui grandissent dans des fermes ou avec des animaux domestiques.

Ce risque réduit est lié à l'établissement précoce de bactéries anaérobies dans leur microbiote intestinal.

"D'autres études sont nécessaires pour valider nos observations dans cette petite étude."

On le sait : le microbiote intestinal joue un rôle important dans la santé humaine, notamment dans le développement des allergies. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Plos One, des chercheurs de l'université de Göteborg (Suède) ont décidé de déterminer si le fait de vivre dans une ferme pendant les premières années de vie, soit des stades critiques du développement du microbiote intestinal, pouvait avoir un impact sur le risque d’allergies.

Les échantillons de matières fécales de 68 enfants ont été prélevés et analysés

Pour les besoins des travaux, ces derniers ont prélevé des échantillons de matières fécales chez 68 enfants pendant leur petite enfance, trois jours après leur naissance, et plus tard, à l’âge de 18 mois, trois ans et huit ans. Parmi eux, 28 habitaient dans une ferme et 40 vivaient avec des animaux domestiques. "La composition du microbiote intestinal a été caractérisée à l'aide d'une culture microbienne quantitative de diverses bactéries anaérobies typiques et anaérobies facultatives, le taux de colonisation et le nombre de groupes bactériens étant déterminés au niveau du genre ou de l'espèce", peut-on lire dans les recherches. L'allergie a été diagnostiquée à l'âge de trois et huit ans par des pédiatres. Afin de mener à bien l’étude, l’équipe a comparé les échantillons de bébés nés de parents vivant dans une ferme avec des animaux, d’enfants n'ayant pas grandi dans une ferme et de nourrissons non exposés à des exploitations agricoles ayant un animal de compagnie.

Allergie : l'exposition aux animaux pendant l'enfance entraîne des différences dans le microbiote intestinal

D’après les résultats, le fait d'avoir grandi dans une ferme était lié à un ratio sept fois plus élevé de bactéries anaérobies par rapport aux bactéries facultatives au cours de la première semaine de vie, à des populations d'Escherichia coli moins importantes chez les enfants colonisés au cours des premiers mois de la vie et à une colonisation moins fréquente par Clostridioides difficile à l'âge de 12 mois. La présence d'animaux domestiques dans le foyer était associée à une colonisation plus fréquente par Bifidobacterium, Lactobacillus et Bacteroides au cours des premiers mois de vie.

Les auteurs ont constaté que les différences de microbiote intestinal entre les deux groupes s'estompaient à mesure que les enfants grandissaient, mais que ceux qui vivaient dans une ferme lorsqu'ils étaient bébés présentaient des taux d'allergies beaucoup plus faibles à l'âge de 8 ans. "D'autres études sont nécessaires pour valider nos observations dans cette petite étude", ont conclu les scientifiques.