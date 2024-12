Traitement chronique : les ordonnances périmées sont valables plus longtemps

L'ESSENTIEL Pour un traitement chronique, le pharmacien peut remettre les médicaments pendant trois mois supplémentaires après expiration de l'ordonnance, au lieu d’un mois auparavant.

Il doit informer le médecin prescripteur et l’Assurance Maladie de ce renouvellement exceptionnel par des moyens de communication sécurisés.

"En cas d’indisponibilité du médecin, notamment dans les déserts médicaux, les patients pourront ainsi compter sur leur pharmacien et sur la proximité d’une officine afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à leur santé", selon la FSPF.

Après avoir reçu une prescription pour des médicaments, les malades ont, dans la plupart des cas, trois mois maximum pour se rendre à la pharmacie et les obtenir. Au-delà de cette date, cette dernière n'est plus valable. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, la durée de validité de votre ordonnance est d’un an. Pour les personnes atteintes d’une maladie chronique, dont le traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, les pharmaciens peuvent leur remettre les médicaments dans la limite de trois mois par délivrance d’un mois. "La première délivrance doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration de l'ordonnance", peut-on lire sur le site du gouvernement.

Renouveler pour trois mois une ordonnance expirée

Mais, bonne nouvelle : un décret, annoncé par le ministre de la Santé et de l’Accès aux soins lors de la journée de l’Ordre des pharmaciens et ensuite publié au Journal officiel le 28 novembre 2024, autorise désormais les officines à prolonger les ordonnances périmées de traitement chroniques. Il "prévoit qu'à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d'un traitement chronique dans la limite de trois mois par délivrance d'un mois".

L’ordonnance en question doit porter le nom de chacun des produits concernés et le pharmacien doit informer le médecin prescripteur et l’Assurance Maladie du renouvellement du traitement par des moyens de communication sécurisés. "Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge. (…) En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de délivrance et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance."

Déserts médicaux : "compter sur le pharmacien afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé"

Cette mesure, "attendue de longue date par la profession", est saluée par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF). "Cette nouvelle mission consacre le rôle de garant de la sécurité et de la continuité des traitements rempli par le pharmacien. En cas d’indisponibilité du médecin, notamment dans les déserts médicaux, les patients pourront ainsi compter sur leur pharmacien et sur la proximité d’une officine afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à leur santé."