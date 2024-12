Risque de saturnisme : un square pour enfants contaminé au plomb en Seine-Saint-Denis

L'ESSENTIEL À Saint-Denis, une concentration anormalement élevée de plomb a été relevée dans un square.

Les femmes enceintes et les enfants l'ayant fréquenté sont appelés à faire une prise de sang pour évaluer le taux de plomb présent dans leur organisme.

Un excès de plomb peut engendrer le saturnisme, une maladie dangereuse pour le système nerveux, les reins et la moelle osseuse.

Du plomb dans un parc pour enfants. Le Parisien relève que des excès de plomb ont été relevés dans un square de la cité du Franc-voisin, à Saint-Denis (93). Des analyses ont été réalisées récemment à l’occasion de travaux de rénovation. Elles ont montré la présence de plomb dans le sol à des niveaux supérieurs aux attentes.

Contamination au plomb : un dépistage par précaution

Vendredi 29 novembre, l’agence régionale de santé a présenté les résultats d’études complémentaires. S’il n’y a pas de dépassement de seuil dans les groupes scolaires aux alentours, c’est le cas dans le square. L’agence recommande donc de "clore les espaces de terre nue ou enherbés (…), de faire nettoyer les surfaces enrobées et de recouvrir la terre présente", explique Le Parisien.

Les femmes enceintes et les enfants ayant fréquenté le parc sont appelés à se faire dépister grâce à une prise de sang : l’objectif est de vérifier que leur taux sanguin de plomb demeure dans la moyenne. "Il faut bien comprendre que l’ensemble des habitants ne font pas partie du public à risque. Et il ne s’agit pas d’une contamination dans l’air dans tout le quartier, rassure la première adjointe chargée de la Santé, Katy Bontinck, dans les colonnes du Parisien. Là, il s’agit d’enfants de moins de 7 ans qui fréquenteraient le square fréquemment, avec l’habitude de gratter la terre puis de l’ingérer."

Qu’est-ce que le saturnisme ?

Chez les enfants, l’ingestion est l’une des principales sources de contamination au plomb, selon l’Assurance Maladie. "Le plomb absorbé est stocké dans l'organisme (90 % du plomb absorbé est stocké au niveau des os) et peut être relargué dans le sang longtemps après l'exposition au plomb, souligne l’organisme. Les effets de l'intoxication au plomb sont donc souvent tardifs."

Elle peut avoir des conséquences sur le système nerveux, la moelle osseuse et les reins. Chez l’enfant, l’Assurance Maladie rappelle que "faibles doses absorbées sur une période prolongée peuvent provoquer des retards intellectuels et physiques irréversibles". Elle cite notamment les troubles du langage, du comportement, des apprentissages, le ralentissement de la croissance, les difficultés motrices ou la baisse de l’acuité auditive. Pour les femmes enceintes, cela peut entraîner des retards de croissance du foetus, une élévation du risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré ou des troubles de l’apprentissage chez le nouveau-né.

Le plomb, un sujet de préoccupation en Île-de-France

Saint-Denis n’est pas la seule ville concernée par le sujet. "L’Île-de-France est une région particulièrement touchée par le saturnisme, maladie liée à l’exposition au plomb, rappelle l’ARS Ile-de-France. La région regroupe de nombreux foyers d’exposition avec la présence importante d’habitats anciens et dégradés sur le territoire, des activités agricoles, industrielles, de constructions fortement pourvoyeuses de plomb ou même dans les pratiques quotidiennes." Entre 2015 et 2018, entre 145 et 221 cas ont été recensés dans la région, ce qui représente la moitié des cas sur le territoire métropolitain.