Un simple gel permet de détecter les bactéries dans tous les liquides

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont créé un nouveau test, à base de gel, pour détecter des bactéries.

Il utilise des bactériophages pour mettre en avant la présence de pathogènes, dans différents liquides.

Ce test, réalisable par toutes et tous, fournit des résultats en quelques heures.

Les bactéries sont responsables d’infections, de maladies et parfois de décès. Pour limiter ces risques, il est essentiel de pouvoir les détecter, mais certains tests sont techniques et fastidieux, et ne peuvent être réalisés que par des professionnels qualifiés. Pour faciliter la détection de ces micro-organismes, des chercheurs, de l’université McMaster au Canada, ont créé un nouveau test, simple d’utilisation. Composé d’un gel, il permet de repérer les bactéries dans différents liquides dont l’urine. Ils le présentent dans la revue Advanced Materials.

Des bactériophages capables de repérer les bactéries dans les liquides

Ce nouvel outil a été créé grâce aux bactériophages. "Les bactériophages sont la forme de vie la plus courante sur Terre, précisent-ils dans un communiqué. Chaque type de bactériophage est spécialisé pour détruire une forme de bactérie." Dans leur test, ils utilisent des bactériophages inoffensifs, capables de localiser les bactéries. "Les phages – comme on les appelle familièrement – ​​trouvent et attaquent les bactéries cibles dans un échantillon, ce qui amène les bactéries à libérer des quantités microscopiques de matériel intracellulaire que le test peut lire, déclenchant un changement de couleur facilement visible à l’œil nu", indiquent les scientifiques canadiens. Lorsqu’il n’y a pas de bactérie dans l’échantillon, la couleur ne change pas. L’équipe a confirmé l’efficacité de son nouveau test sur des échantillons d’urine : les résultats de ce outil expérimental étaient identiques à ceux des tests de laboratoire traditionnels. "Le test a également fonctionné avec précision pour détecter E. Coli dans des échantillons d’eau de lac", précisent-ils.

Bactéries : les résultats du test sont disponibles en quelques heures

Par ailleurs, il suffit de quelques heures pour obtenir le résultat du test, contre plusieurs jours pour certains tests de culture en laboratoire. "Aujourd’hui, les personnes qui soupçonnent une infection urinaire doivent consulter un médecin et parfois attendre des jours pour obtenir un résultat, rappelle l’auteur principal de cette étude, Tohid Didar, professeur agrégé de génie mécanique et biomédical. Cette technologie permettrait aux gens de se tester eux-mêmes à domicile et d’obtenir un résultat en quelques heures."

En dehors des tests urinaires, elle pourrait être utilisée dans les liquides alimentaires ou dans l’eau, pour les personnes n’ayant pas accès à l’eau de ville. "Les tests de contamination dans des liquides complexes comme le lait, le sang ou l’urine sont particulièrement difficiles, ce qui rend les alternatives simples et fiables comme le nouveau test très utiles", affirment ces spécialistes. Ils espèrent désormais obtenir les autorisations nécessaires pour le commercialiser.