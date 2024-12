Peut-on vraiment éliminer l'anxiété ?

L'ESSENTIEL L'anxiété nous prépare à affronter des situations potentiellement risquées. Cependant, lorsqu’elle devient chronique, elle perd son utilité initiale et envahit notre quotidien, rendant les tâches simples éprouvantes.

L’anxiété est une émotion humaine fondamentale, trop souvent perçue comme une ennemie à combattre. Pourtant, elle est avant tout un mécanisme naturel, conçu pour nous alerter face à un danger ou un défi. Si elle peut être bénéfique dans certains contextes, elle devient problématique lorsqu’elle s’installe durablement ou de manière excessive.

Une émotion nécessaire mais envahissante

L’anxiété a une raison d’être : elle nous prépare à affronter des situations potentiellement risquées. Par exemple, ressentir une montée d’adrénaline avant une présentation importante peut nous pousser à mieux nous préparer et à être plus performants. Cependant, lorsqu’elle devient chronique, elle perd son utilité initiale et envahit notre quotidien, rendant les tâches simples éprouvantes.

L’anxiété excessive peut se manifester par des pensées envahissantes, des sensations physiques désagréables (palpitations, tensions musculaires) et un sentiment de perte de contrôle. Ces symptômes sont souvent présents dans des troubles comme l’anxiété généralisée ou les attaques de panique, qui nécessitent une prise en charge adaptée.

Les clés pour réduire son impact au quotidien

Bien qu’il soit impossible de supprimer l’anxiété, il existe des stratégies efficaces pour en limiter les effets. La psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), permet de remettre en question les pensées irrationnelles qui alimentent l’anxiété.

Le mode de vie joue également un rôle clé. Une alimentation équilibrée, riche en magnésium et en oméga-3, ainsi qu’une activité physique régulière favorisent un meilleur équilibre mental. Par ailleurs, des pratiques comme la méditation de pleine conscience ou la respiration consciente aident à recentrer l’attention sur le moment présent, apaisant ainsi les ruminations anxieuses.

Apprendre à cohabiter avec l’anxiété

Plutôt que de chercher à éliminer l’anxiété, il est plus réaliste et bénéfique d’apprendre à cohabiter avec elle. Cette démarche repose sur l’acceptation et la tolérance à l’incertitude. L’anxiété, lorsqu’elle est bien gérée, peut être perçue comme un signal utile plutôt qu’un obstacle insurmontable.

Accepter l’anxiété, ce n’est pas s’y résigner, mais reconnaître qu’elle fait partie de l’expérience humaine. S’entourer de personnes bienveillantes, exprimer ses ressentis et chercher du soutien professionnel lorsque nécessaire sont des étapes importantes pour alléger son fardeau.

En savoir plus : "Votre anxiété est un super pouvoir" de Wendy Suzuki.