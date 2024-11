Le cacao pourrait vous protéger des effets négatifs des aliments gras en cas de stress

L'ESSENTIEL En cas de stress, on peut manger des aliments plus gras, qui sont néfastes pour notre système vasculaire.

Consommer une boisson à base de cacao pourrait cependant réduire les effets des produits riches en graisses sur la fonction vasculaire lors d’un épisode de stress.

Il est conseillé de choisir une poudre de cacao peu transformée pour bénéficier de son action protectrice.

Le stress peut avoir un impact sur notre comportement alimentaire. On peut avoir tendance à se tourner vers des aliments riches en graisses en réponse à une situation stressante ou angoissante. Cette habitude n’est pas sans risque pour la santé. En effet, ces produits alimentaires gras peuvent ralentir la récupération vasculaire de l'organisme en cas de stress.

Manger des aliments riches en flavonols protègerait le système vasculaire

Dans une récente étude, une équipe de recherche de l’université de Birmingham (Royaume-Uni) a observé que la consommation de cacao riche en flavanols, des antioxydants, pourrait limiter les effets des aliments gras et protéger le système vasculaire du stress. Ces travaux ont été publiés dans la revue Food and Function.

Au cours de cette recherche, les scientifiques ont sélectionné un groupe de jeunes adultes en bonne santé. Ils ont organisé un petit-déjeuner composé de deux croissants au beurre avec 10 grammes (g) de beurre salé, 1,5 tranche de cheddar et 250 millilitres (ml) de lait entier comme petit-déjeuner, accompagné d’une boisson à base de cacao riche ou pauvre en flavanols.

Les participants ont ensuite réalisé un test de calcul mental dont la vitesse augmentait pendant huit minutes. Ils étaient avertis à chaque fois qu’ils se trompaient dans une réponse. Une période de repos de huit minutes a également été effectuée. Pendant ces deux phases, une mesure du débit sanguin de l’avant-bas, de l’activité cardiovasculaire et de l'oxygénation des tissus du cortex préfrontal (PFC) a été pratiquée. "Nous avons également évalué la fonction vasculaire à l'aide de la dilatation médiée par le flux brachial (FMD), qui est une mesure pronostique du risque futur de maladie cardiovasculaire. Cette tâche de stress a induit des augmentations significatives de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, similaires au stress que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne", a expliqué Rosalind Baynham, première auteure des travaux et doctorante à l'université de Birmingham.

Privilégier une poudre de cacao peu transformée

D’après les résultats, la consommation d’aliments gras associée à la boisson à faible teneur en flavanols a réduit la fonction vasculaire en cas de stress mental. Cette diminution de la capacité vasculaire durait jusqu'à 90 minutes après la fin de l'événement stressant. En revanche, la boisson à base de cacao riche en flavanols était efficace pour prévenir le déclin de la fonction vasculaire suite au stress et à la consommation de graisses."Cette étude montre que boire ou manger un aliment riche en flavanols peut être utilisé comme stratégie pour atténuer l'impact de mauvais choix alimentaires sur le système vasculaire", a noté la Docteure Catarina Rendeiro, professeure adjointe en sciences nutritionnelles à l'université de Birmingham.

Si vous souhaitez ajouter une boisson à base de cacao dans votre alimentation, les spécialistes ont recommandé de choisir une poudre peu transformée. Il existe également d’autres aliments qui sont de bonnes sources de flavanols. C’est notamment le cas du thé vert, du thé noir et des baies.