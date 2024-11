Cancer : 81 % des remèdes vantés sur TikTok sont faux

L'ESSENTIEL Une étude britannique révèle que 81 % des "remèdes contre le cancer" sur TikTok sont des fausses cures, souvent dangereuses pour la santé.

Les créateurs exploitent en effet la plateforme pour vendre des produits non validés, soutenus par des théories du complot et des témoignages. Et l’algorithme de TikTok favorise la diffusion de contenus sensationnalistes, exposant les jeunes à une désinformation accrue.

L’étude appelle à une régulation plus stricte des réseaux sociaux pour protéger les utilisateurs vulnérables de cette désinformation médicale.

Jusqu’à 81 % des "remèdes contre le cancer" proposés sur le réseau TikTok sont en réalité de faux traitements, en grande majorité dénuées de tout fondement médical. C’est la conclusion d’une nouvelle étude réalisée par la sociologue Dr Stephanie Alice Baker, de l’école de médecine St George de l’Université de Londres. Cette enquête met en lumière les risques de désinformation en matière de santé sur cette plateforme prisée par les jeunes, qui y voient un moteur de recherche pour des informations médicales.

"Remèdes" dangereux et théories du complot

Parmi les 163 vidéos analysées par les chercheurs, seules 19 % offraient des conseils médicaux vérifiés. En revanche, le reste vantait des produits douteux comme l’huile d’origan, les noyaux d’abricots ou des vermifuges pour animaux, parfois dangereux pour les humains. L’étude, publiée dans la revue SocArXiv, révèle également que TikTok permet à ces créateurs de contenus de rediriger les utilisateurs vers des sites marchands où ils peuvent acheter ces produits non autorisés, renforçant leur potentiel de profit au détriment des utilisateurs.

En analysant en détails le contenu de TikTok, la recherche montre que 32 % des vidéos vantant de fausses cures sont basées sur des théories du complot, certaines impliquant même des médecins. Ces vidéos prétendent que les institutions médicales et les gouvernements dissimulent des traitements miraculeux, rendant le message plus crédible aux yeux des internautes. L’algorithme de TikTok, en encourageant les contenus sensationnalistes, renforce ce phénomène, attirant un public jeune, vulnérable face aux discours antivaccin ou de guérison "alternative".

La spirale de la désinformation et la radicalisation

Le fonctionnement de TikTok, basé sur un défilement infini, rend les utilisateurs particulièrement sensibles à une "socialisation" progressive vers des contenus extrêmes, un processus accentué par l’algorithme de la plateforme. L’étude a montré que les utilisateurs commençant par des recherches anodines sur le cancer sont rapidement exposés à des vidéos de plus en plus radicales, mélangeant remèdes douteux et thèses conspirationnistes.

Dans un communiqué, Dr Baker avertit : "La quantité de désinformation sur les cures du cancer sur TikTok est alarmante. L’algorithme de la plateforme pousse les créateurs à exploiter la vulnérabilité des gens, et ce, sans régulation suffisante." En laissant proliférer des informations potentiellement dangereuses sur le cancer, TikTok pourrait ainsi exposer les utilisateurs à des risques importants pour leur santé. Pour la spécialiste, il est plus que jamais urgent que les gouvernements intensifient la pression sur les réseaux sociaux pour une modération plus stricte de leurs contenus.