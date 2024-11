Les 5 fruits à éviter lorsqu'on est diabétique

L'ESSENTIEL Le diabète est caractérisé par une glycémie, le taux de sucre dans le sang, trop élevée.

Pour éviter que ce taux augmente, il est recommandé de limiter certains fruits comme la mangue, la banane, la pastèque, les fruits secs et l'ananas.

Mieux vaut également ne pas dépasser deux portions de fruits par jour.

Plus de 4,3 millions de personnes suivent un traitement pour le diabète en France. Cette maladie chronique est caractérisée par une hyperglycémie, un taux de sucre sanguin trop élevé. La prise en charge passe aussi par une alimentation équilibrée. Riches en sucres, les fruits peuvent augmenter la glycémie. Sur le site de la clinique américaine Cleveland, Kate Patton, diététicienne, fournit des recommandations pour une consommation adaptée à la pathologie.

Diabète : quels sont les cinq fruits à éviter ?

Selon elle, aucun fruit n’est mauvais en tant que tel. En revanche, certains ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu’ils peuvent provoquer une augmentation rapide du taux de glucose sanguin. Elle conseille de consommer ceux-ci avec modération. Il s’agit de la banane, de la mangue, de l’ananas, des raisins secs et de la pastèque.

Une personne diabétique peut-elle consommer des fruits transformés ?

"Les fruits transformés comme la compote de pommes et les fruits en conserve ne sont pas bons pour les personnes atteintes de diabète, ajoute-t-elle, car ils ont moins de fibres et peuvent contenir du sucre ajouté, et, par conséquent, peuvent augmenter la glycémie plus rapidement." Si vous souhaitez en consommer malgré tout, il faut choisir des conserves de fruits au jus, et non au sirop, et de la compote sans sucre ajouté. Pour les fruits secs, il est aussi recommandé de les choisir sans sucre ajouté et de limiter les portions. "Deux cuillères à soupe de raisins secs contiennent autant de grammes de glucides qu'une petite pomme", prévient cette spécialiste. Elle souligne également que le jus de fruit renferme "beaucoup de sucres concentrés sans aucune fibre, de sorte qu'il peut élever rapidement la glycémie", prévient-elle. Elle recommande de les éviter, et sinon, de limiter la consommation à une demi-tasse maximum.

Quelle quantité de fruits consommer lorsqu’on est diabétique ?

Qu’on soit diabétique ou non, les autorités de santé recommandent de consommer cinq portions de fruits et légumes par jour. Kate Patton suggère toutefois aux personnes atteintes de la maladie de diviser cette quantité en deux : trois portions de légumes et deux de fruits, car les fruits sont plus riches en calories et en sucres que les légumes. Il est aussi préférable de répartir ces portions au fil de la journée, afin d’éviter un pic de glycémie.

Pourquoi les fruits sont bons pour la santé, même en cas de diabète ?

"N'ayez pas peur des fruits", rassure la diététicienne. Elle rappelle qu’ils contiennent des glucides sains, nécessaires pour la bonne santé du cerveau et des globules rouges. Leur forte teneur en fibre permet d’équilibrer les sucres et de ralentir la digestion. "Cela nous aide à nous sentir rassasiés plus longtemps et prévient les pics de glycémie", développe-t-elle. Enfin, ils contiennent des minéraux, des antioxydants et des vitamines, bénéfiques pour la santé cardiaque.