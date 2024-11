Ralentir le vieillissement du cerveau en contrôlant sa glycémie ?

L'ESSENTIEL Un régime alimentaire adapté, notamment le régime méditerranéen vert (Green-Med), pourrait ralentir le vieillissement du cerveau, selon une étude.

Ce régime riche en polyphénols, issus de plantes comme le Mankai et le thé vert, et pauvre en viandes rouges et transformées, permettrait de mieux contrôler la glycémie et de préserver certaines zones cérébrales cruciales pour la cognition.

Les participants ayant amélioré leur taux de sucre ont montré des signes de vieillissement cérébral plus lent. Cette approche pourrait aider à prévenir le déclin cognitif lié à l’âge.

Vieillir entraîne inévitablement une réduction progressive des neurones et un rétrécissement du tissu cérébral, des changements qui peuvent favoriser le déclin cognitif. Mais une nouvelle étude internationale, menée par l’Université Ben-Gourion du Néguev (Israël) et publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, offre une lueur d’espoir : elle suggère qu’adopter un régime alimentaire adapté, notamment le régime méditerranéen, pourrait freiner ce processus naturel de vieillissement du cerveau.

Le rôle du contrôle de la glycémie sur l’âge du cerveau

L’âge du cerveau ne correspond pas forcément à notre âge chronologique, c’est-à-dire le nombre d’années vécues. En utilisant l’IRM, les chercheurs peuvent évaluer un "âge cérébral" basé sur des changements dans le cerveau, comme le rétrécissement de l’hippocampe et l’élargissement des ventricules latéraux, des signes typiques du vieillissement cérébral. Un cerveau "plus jeune" par rapport à l’âge chronologique indique une meilleure santé cognitive et un risque réduit de déclin.

Dans le cadre de cette recherche, 300 participants ont été divisés en trois groupes suivant des régimes différents, dont le régime méditerranéen Green-Med, riche en polyphénols d'origine végétale, notamment à partir de Mankai (des lentilles d’eau) et de thé vert, mais pauvre en viandes rouges et transformées. Au terme de 18 mois, des mesures cérébrales ont révélé que les participants ayant réduit leur HbA1c (un indicateur de glycémie à long terme) montraient des améliorations notables dans certaines zones cérébrales, comme le thalamus et le cervelet, essentielles à la cognition, au contrôle moteur et au traitement sensoriel.

Polyphénols et bienfaits pour le cerveau

Les polyphénols, présents dans les aliments végétaux, sont de puissants antioxydants. Ils pourraient traverser la barrière hémato-encéphalique et atténuer l’inflammation du cerveau, un facteur clé du vieillissement cognitif. "Maintenir un faible niveau de sucre dans le sang semble prometteur pour préserver un cerveau plus jeune, surtout en combinant cela avec une alimentation saine et une activité physique régulière", expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Ils ajoutent : "Cette approche pourrait être une façon sûre de ralentir le vieillissement cérébral en adoptant des éléments du régime méditerranéen vert." Les résultats montrent en effet que les personnes ayant amélioré leur glycémie et intégré davantage de polyphénols ont obtenu les plus grands bénéfices sur la santé cérébrale. Preuve qu’un simple ajustement de notre alimentation pourrait ainsi contribuer à préserver nos capacités cognitives en vieillissant.