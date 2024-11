Déclaré mort, il se réveille pendant le prélèvement d’organes

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, un patient est déclaré en état de mort cérébrale après une overdose.

Les membres de sa famille décident d’arrêter les machines qui le maintiennent en vie et donnent leur accord pour le prélèvement d’organes.

En pleine intervention chirurgicale, le patient se réveille.

En 2021, Anthony Hoover est déclaré en état de mort cérébrale à la suite d'une overdose. L’équipe médicale de l’hôpital Baptist Health Hospital de Richmond dans le Kentucky laisse le choix à la famille : soit poursuivre l’hospitalisation de ce patient de 33 ans, soit enlever les machines qui le maintiennent en vie.

La famille donne l’accord pour le prélèvement d’organes

Les médecins sont formels : il n’y a aucune chance qu’Anthony Hoover s’en sorte. Ils indiquent, comme le rapporte ses proches à CNN, qu’il a n’a plus de réflexe et que les lésions cérébrales sont importantes. De plus, les médecins remarquent un "vide dans ses yeux".

Sur ce dernier point, la sœur d’Anthony, Donna Rhorer, a un espoir. Pour elle, son frère ouvre les yeux et la suit même du regard. Mais les médecins sont catégoriques : "On nous a dit que ce n’était que des réflexes, juste une réaction normale, explique Donna Rhorer à la chaîne locale américaine du Kentucky WKYT. Qui sommes-nous pour remettre en question le système médical ?".

Face à la certitude du corps médical, la famille décide d’enlever l’assistance et ainsi déclencher le décès d’Anthony Hoover. Puis, vient la question du don d’organes : les proches disent oui, car c’est l’une de ses dernières volontés. Il était effectivement enregistré sur les registres de donneurs d’organes.

Prélèvement d'organes : il se réveille durant l’intervention en se débattant et en pleurant

Le processus est donc enclenché : les machines sont enlevées et Anthony est très rapidement emmené au bloc opératoire pour que ses organes soient prélevés. L’intervention chirurgicale commence… Et Anthony Hoover se réveille, en se débattant et en pleurant. L’opération est immédiatement arrêtée. Trois ans après, Anthony Hoover est toujours en vie et sa sœur s’occupe de lui quotidiennement.

Y-a-t’il eu un manquement de la part des médecins ? Une enquête est actuellement en cours pour répondre à cette question. Selon Nyckoletta Martin, un chargé de la préservation d’organes sur place, Anthony Hoover aurait manifesté des signes de conscience durant le cathétérisme cardiaque, une procédure pour évaluer l'anatomie et la fonction du cœur et des artères coronaires.